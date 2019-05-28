Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное виноРБК 01:03

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Документ опубликован во вторник на сайте правительства, изменения вступают в силу с 1 июля.
Читать в источнике
с чего всё началось
В опубликованном на портале документе
 отмечается, что для «содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина».
Аргументы и Факты03:58

Подробнее о событии

Кубанский винодел прокомментировал ограничение госзакупок импортных вин

РИА Новости04:42

Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино

Ведомости01:42

Госучреждениям в России запретили закупать импортное вино

Дождь01:20

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

РБК01:03

Правительство запретило государственным учреждениям закупать импортные вина

ТАСС00:28

Медведев оставил чиновников без импортного вина

URA.Ru01:38

Ограничены госзакупки отдельных видов продукции виноделия иностранного производства

Глас Народа00:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Авто

Спрос на кабриолеты остается немецким

Наиболее популярными оказались немецкие бренды: бестселлером стал BMW 3 третьей серии, средняя цена которого составила 867,7 тыс. руб.— годом ранее модель занимала третье место.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Политика

В Косово полиция задержала гражданина России

В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Украина провела «масштабные» учения в Азовском море

Обновлено в 02:41
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:43
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Причина-армянский флаг почему Мхитарян не поехал в Баку

Первый вице-президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян объяснил причины, по которым полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не поехал в Баку на финал Лиги Европы.
Обновлено вчера в 03:26
Авто

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Гаджеты

Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake

Обновлено в 03:37
Космос

«КосмоКурс» планирует производить в Подмосковье ракету для суборбитального полета

Компания "КосмоКурс", которая развивает в России космический туризм, планирует расширить территорию подмосковного предприятия для производства на нем ракет.
Обновлено в 05:10
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Происшествия

В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Культура

Юлия Глухоедова из Хакасии выиграла грант на форуме «Таврида 5.0»

Обновлено вчера в 05:44
Энергетика

Нефтяники увеличили поставки нефтепродуктов на экспорт

Нефтяные компании увеличили поставки нефтепродуктов на экспорт в ущерб внутреннему рынку, следует из протокола заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 22 мая, пишут "Ведомости".
Обновлено вчера в 03:26
Хоккей

Стали известны соперники сборной России по хоккею в группе на ЧМ-2020

Турнир пройдёт с 8 по 24 мая в Швейцарии. Ранее iReactor писал, что сборная России занял третьем место на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 05:36
Общество

NYT: основатель Human Rights Watch умер в США в возрасте 96 лет

Основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:13
Футбол

Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Балкон пятиэтажки обрушился в центре Москвы

По предварительной информации, существует угроза обрушения конструкций на четвёртом и пятом этаже.
Обновлено в 05:37
Культура

Якубович раскрыл секреты съемок «Поля чудес»

Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович рассказал о тонкостях съемок капитал-шоу.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

Закон о криминальных авторитетах не понравился российским силовикам

Закон о криминальных авторитетах в своем текущем состоянии полон пробелов и нуждается в доработке.
Обновлено вчера в 23:54
Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Экономика

На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века

На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети

Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Политика

Канцлер Австрии Курц оказался на грани отставки

Решение о вынесении вотума недоверия канцлеру Австрии Себастьяну Курцу могут принять на экстренном заседании парламента, сообщает Deutsche Welle, со ссылкой на председателя нижней палаты австрийского парламента Вольфганга Соботку.
Обновлено вчера в 19:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное