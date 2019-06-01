Политика
Медведев высказался об отношениях России и УкраиныИзвестия 05:34
Новый президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал никаких шагов по восстановлению отношений с Россией, поэтому нужно запастись терпением. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в эфире программы «Вести в субботу», которая вышла в эфир 1 июня.
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Пока ничего нового мы не видим. Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением! В конечном счёте это всё в руках нового президента, новой власти.
— Дмитрий Медведев, российский политикУкраина.ру 06:09
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