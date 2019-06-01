Политика
Медведев высказался об отношениях России и УкраиныИзвестия 05:34
Новый президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал никаких шагов по восстановлению отношений с Россией, поэтому нужно запастись терпением. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в эфире программы «Вести в субботу», которая вышла в эфир 1 июня.
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Политика
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Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил соболезнования по поводу гибели бывшего игрока "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
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В Мексике пообещали не поддаваться на провокации США
Министр экономики Мексики Габриэла Маркес заявила, что страна не поддастся на провокации Соединенных Штатов.
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Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции
Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
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Новые меры поддержки многодетных семей будут реализованы в Татарстане с 1 января 2020 года.
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Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
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Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области
Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
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Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
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Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
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Армия и оружие
В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии
Обновлено вчера в 10:29