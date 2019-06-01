Медведев высказался об отношениях России и УкраиныГазета.Ru 07:52

Администрация нового украинского лидера Владимира Зеленского пока не принимала никаких действия по налаживанию отношений с Россией, Москве следует запастись терпением. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы "Вести в субботу".

Медведев высказался об отношениях России и Украины

Экономика Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".

Происшествия Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19 Количество пострадавших в результате взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 19 человек.

Авто В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.

Наука Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.

Происшествия В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Культура Картину выходца из России продали на торгах во Франции за €390 тысяч Во Франции на аукционе в коммуне Довиль продали картину Gris, vert bleu («Серое, сине-зеленое») французского художника русского происхождения Сержа Полякова за 390 тысяч евро.

Политика Пушков рассказал, при каком условии Зеленскому объявят импичмент Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внутриполитическую борьбу президента Украины Владимира Зеленского с оппонентами.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Общество В России отменили внутрисетевой роуминг В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.

Общество Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.

Происшествия Аллигатор ворвался в дом женщины во Флориде и уничтожил ее винный погреб Трехметровый аллигатор разбил окно дома женщины в США и уничтожил ее винный погреб, сообщает metro.co.uk.

Происшествия Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.

Общество Зеленский впервые показал публике сына Шестой президент Украины Владимир Зеленский впервые показал общественности фотографии шестилетнего сына.

Экономика Президент Мексики призвал Трампа «изменить отношение» Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал власти Соединённых Штатов «изменить отношение» к Мексике и «исправить ситуацию» после угроз президента США Дональда Трампа, 31 мая передаёт агентство Reuters.

Общество В России супруги смогут написать совместное завещание Составление супругами совместного завещания и заключение гражданами наследственного договора стало возможно с 1 июня согласно вступившим сегодня в силу поправкам в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации.

Происшествия Пять человек пострадали при землетрясении в Албании Подземные толчки нанесли ущерб пяти зданиям, одно из которых обрушилось на людей. Пострадавшими числятся пять человек.

Происшествия В Улан-Удэ арестован владелец батута, на котором пострадали дети Суд в Улан-Удэ арестовал владельца батута, во время опрокидывания которого 30 мая получили травмы пятеро детей.

Происшествия Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.

Авто Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.

Политика Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".

Футбол «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», финал Лиги чемпионов, история Уго Льориса После перехода голкипера в "Тоттенхэм" и нескольких лет в Лондоне общественность стала обращать внимание на скромное количество трофеев Льориса.

Происшествия В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.