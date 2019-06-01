Политика
Медведев высказался об отношениях России и УкраиныГазета.Ru 07:52
Администрация нового украинского лидера Владимира Зеленского пока не принимала никаких действия по налаживанию отношений с Россией, Москве следует запастись терпением. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы "Вести в субботу".
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