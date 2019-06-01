Политика

Медведев высказался об отношениях России и УкраиныГазета.Ru 07:52

Администрация нового украинского лидера Владимира Зеленского пока не принимала никаких действия по налаживанию отношений с Россией, Москве следует запастись терпением. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы "Вести в субботу".
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Медведев высказался об отношениях России и Украины

Газета.Ru07:52

Медведев высказался об отношениях России и Украины

Известия05:34

Медведев заявил, что Киев при желании может реанимировать отношения с Москвой

Говорит Москва05:11

Медведев заявил, что Украина может реанимировать отношения с Россией

Московский Комсомолец05:08

Медведев констатировал отсутствие шагов Украины по налаживанию связей с Россией

ТАСС04:41

Медведев про возможность реанимирования отношений с Киевом: «шарик на их стороне»

Якутия 2404:35

В России рассказали о шансах Киева реанимировать отношения с Москвой

Lenta.ru05:23
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Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске

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Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
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Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
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Политика

Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена

Обновлено в 10:14
Авто

Внедорожник Cadillac Escalade получил новую спецверсию в РФ

С 1 июня компания Cadillac принимает заказы в России на спецверсию внедорожника Escalade, которая получила название Sport Edition.
Обновлено вчера в 22:53
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей в РФ вступили в силу с 1 июня

С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено в 08:55
Общество

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.
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Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Обновлено в 11:01
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 13:09
Происшествия

В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
Общество

Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 2,6 тыс. человек

Обновлено в 12:30
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на финал ЛЧ

Обновлено в 14:09
Общество

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Задержана оставившая двух детей в хостеле мать

Обновлено в 11:51
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил Зеленскому госпереворотом из-за языка

Вице-премьер Украины Певел Розенко пригрозил "новой власти" переворотом в случае отмены закона о языке.
Обновлено в 04:50
Общество

Украина закрывает все детские дома в стране

Правительство Украины меняет систему поддержки сирот в стране и отказывается от услуг домов ребёнка.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности Украины

Бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров рассказал, что ВСУ не хватает техники Оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, передает РИА Новости заявление экс-главы военного ведомства и бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова.
Обновлено вчера в 20:56
Единоборства

Хандожко одержал победу в дебютном поединке в UFC

Российский боец полусреднего веса Сергей Хандожко с победы начал карьеру в UFC.
Обновлено в 13:21
Кино

В Чечне фильм об Элтоне Джоне назвали провокацией

Обновлено в 08:19
Происшествия

AP: власти США подтвердили личность стрелка в Вирджинии

Власти штата Вирджиния подтвердили личность стрелка, открывшего огонь в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич, в результате чего погибли 12 человек.
Обновлено в 09:21
Технологии

Стало известно, как дети взаимодействуют с «умными» колонками

На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Два снаряда выпустили по Израилю с территории Сирии

Обновлено в 14:14
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Футбол

ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду

ПСЖ нацелился на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем.
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Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
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