Медведев высказался об отношениях России и УкраиныГазета.Ru 07:52

Администрация нового украинского лидера Владимира Зеленского пока не принимала никаких действия по налаживанию отношений с Россией, Москве следует запастись терпением. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы "Вести в субботу".

Медведев высказался об отношениях России и Украины

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