Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса. По его словам, если Россия хочет совершить экономический рывок, необходимо пересмотреть систему требований в транспорте, экологии и промышленной безопасности.
РИА Новости08:10
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Это задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины. В чем она заключается — все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу.
— Дмитрий Медведев, российский политикНТВ 06:19
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