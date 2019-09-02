Теннис
Российская газетаМедведев вышел в четвертьфинал US Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв немца Доминика Кепфера. За выход в полуфинал россиянин поспорит со Станисласом Вавринкой из Швейцарии.
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Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
В Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
На всем побережье штата Южная Каролина и в прибрежных округах Джорджии объявили эвакуацию из-за надвигающегося урагана "Дориан".
РИА Новости вчера в 19:29
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.
Lenta.ru вчера в 21:41
Происшествия
МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок
Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
Политика
Зеленский назвал прорывом первый день своего визита в Польшу
РБК вчера в 05:12
Общество
В Зауралье жильцам пришлось переплачивать из-за «технической ошибки»
В Макушинском районе Курганской области управляющая компания (УК) завысила стоимость коммунальной услуги за вывоз бытовых отходов из-за технической ошибки.
REGNUM 02:01
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Происшествия
Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве
Российская газета вчера в 18:48
Теннис
US Open. Новак Джокович не смог завершить матч против Стэна Вавринки
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в четвёртом круге US Open не смог одолеть швейцарца Стэна Вавринку, занимающего 24-е место мирового рейтинга.
GoTennis.ru 02:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Певица Наргиз извинилась перед Пригожиным и Валерией
Артистка попросила прощения за случайную оговорку Певица Наргиз Закирова попросила прощения у исполнительницы Валерии и ее супруга, продюсера Иосифа Пригожина за оговорку в своем интервью.
Аргументы и Факты вчера в 07:54
Общество
Полиция не стала задерживать участников несогласованной акции в Москве
Активисты скандировали лозунги в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации и требовали освободить задержанных ранее участников протестных акций.
Интерфакс 31 августа в 08:14
Общество
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.
РБК вчера в 22:57
Хоккей
Омский «Авангард» выиграл у ЦСКА Кубок Открытия
Окончательный счёт в матче – 1:3 в пользу «Авангарда», который взял реванш за своё поражение в Кубке Гагарина сезона 2018-2019.
DixiNews 00:43
Происшествия
Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки
Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.
Газета.Ru 02:32
Наука
Сосуды головного мозга сможет проверить робот-змея
Робота имплантируют в мозг, и он очищает сосуды от сгустков крови. К поврежденным участкам робот доставляет лекарство.
Медпульс 30 августа в 15:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва вчера в 20:01
Единоборства
Тренер Порье уверен, что Хабиб проиграет в четвертом раунде
Фил Дару, тренер американского бойца UFC Дастина Порье, поделился ожиданием от предстоящего поединка своего подопечного с Хабибом Нурмагомедовым.
Нева Спорт 01:19
Армия и оружие
Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде
Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
Российская газета вчера в 19:24
Экономика
Перевозчики предупредили о возможном росте цен на авиабилеты
Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транпорта (АЭВТ) Борис Шокуров сообщил, что по итогам 2019 года авиабилеты станут дороже на 9-10% по сравнению с прошлым годом, передают "Известия".
Газета.Ru 02:00
Армия и оружие
В ДНР наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел ВСУ
Украина.ру вчера в 08:13
Общество
Паводок в Хабаровском крае подтопил уже 170 домов
Уже 170 жилых домов подтоплены к утру понедельника из-за дождей и подъема уровня рек в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости вчера в 22:59
Футбол
Бэйл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров «Реала»
Нападающий мадридского клуба Гарет Бэйл оформил дубль в прошедшей игре. Для валлийца эти мячи стали 103-м и 104-м в составе «Реала».
Sportbox.RU 02:29
Армия и оружие
СМИ: Фирме Тимченко достался химзавод в Сирии, охраняемый российскими военными
Власти Сирии не только выдали компании разрешение на добычу фосфатов, но и помогли получить контракт на эксплуатацию порта Тартус для их поставок за рубеж.
Росбалт 01:42
Общество
Соловьев раскритиковал оппозиционеров за «дикую чушь» о Беслане
REGNUM вчера в 15:24
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Президент Эстонии изменила дату окончания Второй мировой
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» в 1994 году покинули территорию республики.
Взгляд.ру вчера в 14:18
Происшествия
В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына
28-летней жительнице Дюртюлинского района предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.
Российская газета вчера в 06:05
Автоспорт
Себастьян Феттель: Я старался сдерживать Льюиса
F1news.ru вчера в 11:23