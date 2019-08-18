Теннис

Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»ТАСС вчера в 18:17

До Хачанова на турнирах серии "Мастерс" побеждал Николай Давыденко в 2009 году. Медведев стал первым российским теннисистом, который победил на турнире в Цинциннати. Он также стал пятым россиянином, выигравшим любой "Мастерс".
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Медведев — Гоффен. Видеообзор финального матча «Мастерса» в Цинциннати

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Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

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ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области

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В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
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Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
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Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе

Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
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Число погибших при взрыве бензовоза в Танзании возросло до 95 человек

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Скорее всего завтра топ-менеджер озвучит даты анонсов своих новинок - смартфонов и телевизоров, в том числе модели уже давно ожидаемого Redmi 8. Если говорить о смартфоне Redmi 8, то некоторую завесу тайны приоткрыл один из топовых инженеров компании, который сообщил, что смартфон будет "побольше".
Обновлено в 01:51
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Даниил Сергеевич Медведев
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Российский профессиональный теннисист; победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде.
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