Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»ТАСС вчера в 18:17
До Хачанова на турнирах серии "Мастерс" побеждал Николай Давыденко в 2009 году. Медведев стал первым российским теннисистом, который победил на турнире в Цинциннати. Он также стал пятым россиянином, выигравшим любой "Мастерс".
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Медведев – Гоффин: возьмет ли Даниил титул с третьей попытки на хардовой серии?
Все про Спорт рувчера в 01:09
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Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
Обновлено 17 августа в 06:44
Общество
Ливень в Сочи затопил улицы и размыл новую дорогу
Местные жители публикуют в социальных сетях ролики, на которых видно, что по дорогам почти невозможно проехать из-за потоков воды.
Обновлено 17 августа в 05:59
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Гаджеты
Windows Core будет облачной операционной системой
Niels Laute Другой профиль LinkedIn, принадлежащий разработчику из группы Windows Storage Spaces в Microsoft, упоминает свою работу над внедрением технологии Storage Spaces в операционную систему Windows Core.
Обновлено вчера в 04:02
Политика
В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 02:34
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки
Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Футбол
Месси восстановился после травмы
Обновлено в 01:04
Футбол
Гол Мораты позволил «Атлетико» обыграть «Хетафе»
Встреча, которая прошла на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:0. «Матрасники» вышли вперед на 23-й минуте, когда Киран Триппьер выполнил подачу с фланга, а Альваро Мората точно пробил головой.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Минздрав предложил штрафовать россиян за перекуры на работе
Минздрав России рекомендовал работодателям разработать систему штрафов за перекуры в рабочее время, а некурящих сотрудников — поощрять, сообщает 18 августа издание РБК со ссылкой на разработанную ведомством программу «Укрепление общественного здоровья».
Обновлено 17 августа в 20:27
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Число погибших при взрыве бензовоза в Танзании возросло до 95 человек
Число погибших в результате взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:10
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено 17 августа в 21:29
Гаджеты
Глава Xiaomi озвучил дату выхода смартфона Redmi Note 8
Скорее всего завтра топ-менеджер озвучит даты анонсов своих новинок - смартфонов и телевизоров, в том числе модели уже давно ожидаемого Redmi 8. Если говорить о смартфоне Redmi 8, то некоторую завесу тайны приоткрыл один из топовых инженеров компании, который сообщил, что смартфон будет "побольше".
Обновлено в 01:51
Общество
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено вчера в 09:45
Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу
Обновлено 17 августа в 13:42
Происшествия
Иркутянин получил шесть лет «строгача» за покушение на убийство
По приговору суда ближайшие 6 лет иркутянин проведет в колонии строгого режима.
Обновлено в 01:46
Политика
Вступает в силу новый пакет американских санкций против России
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Обновлено вчера в 15:34
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено вчера в 12:55