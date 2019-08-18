До Хачанова на турнирах серии "Мастерс" побеждал Николай Давыденко в 2009 году. Медведев стал первым российским теннисистом, который победил на турнире в Цинциннати. Он также стал пятым россиянином, выигравшим любой "Мастерс".

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Общество Ливень в Сочи затопил улицы и размыл новую дорогу Местные жители публикуют в социальных сетях ролики, на которых видно, что по дорогам почти невозможно проехать из-за потоков воды.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Гаджеты Windows Core будет облачной операционной системой Niels Laute Другой профиль LinkedIn, принадлежащий разработчику из группы Windows Storage Spaces в Microsoft, упоминает свою работу над внедрением технологии Storage Spaces в операционную систему Windows Core.

Политика В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Футбол Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко» Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.

Политика Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Происшествия ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Футбол Гол Мораты позволил «Атлетико» обыграть «Хетафе» Встреча, которая прошла на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:0. «Матрасники» вышли вперед на 23-й минуте, когда Киран Триппьер выполнил подачу с фланга, а Альваро Мората точно пробил головой.

Общество Минздрав предложил штрафовать россиян за перекуры на работе Минздрав России рекомендовал работодателям разработать систему штрафов за перекуры в рабочее время, а некурящих сотрудников — поощрять, сообщает 18 августа издание РБК со ссылкой на разработанную ведомством программу «Укрепление общественного здоровья».

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Армия и оружие Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.

Происшествия Число погибших при взрыве бензовоза в Танзании возросло до 95 человек Число погибших в результате взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Космос США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М» Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".

Гаджеты Глава Xiaomi озвучил дату выхода смартфона Redmi Note 8 Скорее всего завтра топ-менеджер озвучит даты анонсов своих новинок - смартфонов и телевизоров, в том числе модели уже давно ожидаемого Redmi 8. Если говорить о смартфоне Redmi 8, то некоторую завесу тайны приоткрыл один из топовых инженеров компании, который сообщил, что смартфон будет "побольше".

Общество В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.

Происшествия Иркутянин получил шесть лет «строгача» за покушение на убийство По приговору суда ближайшие 6 лет иркутянин проведет в колонии строгого режима.

Политика Вступает в силу новый пакет американских санкций против России В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.