Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Рослесхозу, МЧС и Минобороны около 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Республике Саха (Якутии), Красноярском крае и Иркутской области.

Медведев выделил около 6 млрд рублей на тушение пожаров в Сибири

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