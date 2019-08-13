Лесные пожары

Медведев выделил около 6 млрд рублей на тушение пожаров в СибириRT на русском 06:56

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Рослесхозу, МЧС и Минобороны около 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Республике Саха (Якутии), Красноярском крае и Иркутской области.
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Кабмин выделил около шести миллиардов рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Сибири и Дальнем Востоке

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:33, Вашингтон
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