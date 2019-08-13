Лесные пожары
Медведев выделил около 6 млрд рублей на тушение пожаров в СибириRT на русском 06:56
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Рослесхозу, МЧС и Минобороны около 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Республике Саха (Якутии), Красноярском крае и Иркутской области.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:33, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
Обновлено в 08:00
Происшествия
Архангельский губернатор опроверг эвакуацию Нёноксы
Обновлено в 09:03
Общество
Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Игры
Borderlands 3 нельзя будет предзагрузить в Epic Games Store
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Мэр Киселевска пожаловался в полицию на заснявшую его туристку из США
Мэр города Киселевска в Кемеровской области Максим Шкарабейников написал заявление в полицию на жительницу США Алину Симоне, которая засняла его во время беседы с жителями.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Ахмат» отреагировал на видео с президентом клуба и судьёй
Обновлено в 08:36
Религия
Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге
Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.
Обновлено в 07:30
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В День ВДВ один мурманский десантник убил другого
Обновлено в 04:44
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено в 09:09
Политика
В Кремле оценили разговор Путина и Зеленского
В свою очередь в Кремле уточнили, что Путин заявил Зеленскому о необходимости исключить обстрелы украинскими войсками населенных пунктов в Донбассе.
Обновлено в 07:49
Общество
В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено в 05:51
Футбол
«Левадия» расторгла контракт с россиянином, высланным из Эстонии
Эстонский футбольный клуб «Левадия» расторг контракт с российским нападающим Евгением Кабаевым.
Обновлено в 07:20
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Ясиноватую из танков — СЦКК
Обновлено в 09:04
Происшествия
Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР
В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
В Минобороны Украины заподозрили Россию в планах нанести ядерные удары
В главном управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили о возможном подготовке к использованию российской стороной нестратегических ядерных боезарядов в Крыму.
Обновлено в 07:54
Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
Обновлено в 04:09
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Экс-муж Ани Лорак поделился нежным фото с дочерью на отдыхе
Ани Лорак в начале 2019 года развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу после 10 лет брака.
Обновлено в 08:25
Кино
«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории кино
Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
Обновлено в 05:02
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Кино
Москва 24 расскажет, как пройдет акция «Ночь кино»
13 августа в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной акции "Ночь кино".
Обновлено вчера в 09:13
Здоровье
Назван продлевающий молодость овощ
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поделилась откровенным фото в ванной
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала подписчикам в «Инстаграме» откровенный снимок.
Обновлено в 06:49