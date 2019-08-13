Лесные пожары
Медведев выделил около 6 млрд рублей на тушение пожаров в СибириRT на русском 06:56
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Рослесхозу, МЧС и Минобороны около 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Республике Саха (Якутии), Красноярском крае и Иркутской области.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:57, Вашингтон
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Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
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В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Финансы
Аргентинская биржа пережила историческое падение
В понедельник курс песо к доллару опустился на 30 процентов, до 65 песо за доллар. Акции аргентинских компаний пережили сильнейшее падение.
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Авто
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Песков заявил, что Путин обращает внимание на акции протеста в Москве
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Избиение подростками АУЕ прохожего в Петербурге попало на видео
Сотрудники полиции Петербурга разбираются в деталях избиения прохожего, которое произошло сегодня утром у дома № 26 по Кирочной улице.
Обновлено в 09:38
Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
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Политика
На Украине рассказали о плане «Б» на случай остановки российского газа
У Украины есть план «Б» на случай, если Москве и Киеву не удастся договориться о продолжении транзита газа через украинскую территорию после 2019 года.
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Футбол
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Франк де Бур - о зарплатах в женском футболе: "Почему они хотят получать наравне с мужчинами?"
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Xiaomi представила новую версию Mi 9
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Общество
В Швеции применят крематорий для отопления школы
Аналогичным образом в Швеции уже используют тепло от мусоросжигательных заводов.
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Дзюба и Слуцкий потролили друг друга в инстаграме
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Кино
Гоблин займется озвучкой фильмов для «Ростелекома»
Блогер Дмитрий Пучков, широко известный под псевдонимом "Оперуполномоченный Гоблин" переведет и озвучит 11 фильмов для "Ростелекома".
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