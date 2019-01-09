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На приобретение квартир семьям, оставшимся без крова в результате трагедии в Магнитогорске, правительство выделяет 147 миллионов рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по ликвидации последствий взрыва газа в многоквартирном доме Магнитогорска.

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