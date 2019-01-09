Происшествия

Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске
Российская газета
08:23

На приобретение квартир семьям, оставшимся без крова в результате трагедии в Магнитогорске, правительство выделяет 147 миллионов рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по ликвидации последствий взрыва газа в многоквартирном доме Магнитогорска.
Российская газета08:23
Дмитрий Медведев
Очевидно, что эти средства нужно распределить как можно быстрее. На федеральном уровне этим вопросом занимается Министерство строительства, координирует эту деятельность Виталий Леонтьевич Мутко, соответственно, всеми вопросами в регионе занимается губернатор.
— Дмитрий Медведев, российский политикRambler News Service 09:29

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