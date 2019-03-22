Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и БойкоBFM.ru 10:19

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Встречу транслировал украинский телеканал NewsOne.

Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

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