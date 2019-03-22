Политика
Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и БойкоBFM.ru 10:19
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Встречу транслировал украинский телеканал NewsOne.
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Наука
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Экономика
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Политика
Чем могут обернуться слова Трампа о признании Голанских высот
В Кремле прокомментировали намерение Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля.
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Политика
В Раде призвали упразднить должность президента Украины
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Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
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Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
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Политика
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Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС.
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Происшествия
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Общество
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Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
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Евросоюз потребовал освободить осужденного в России украинца Гриба
В Евросоюзе призвали немедленно освободить гражданина Украины Павла Гриба, которого в России приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Юлию Началову сегодня похоронят на Троекуровском кладбище
Сегодня, 21 марта, на Троекуровском кладбище Москвы состоятся похороны певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта.
Обновлено вчера в 02:33
Спорт
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Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.
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Финансы
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Шоу-бизнес
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Клайберн получил угрозы убийства после победы ЦСКА над «Фенербахче»
Напомним, что московский клуб одержал победу со счётом 70:68. Клайберн стал самым результативным в составе победителей, набрав 16 очков.
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Общество
Собянин рассказал о шаговой доступности учреждений культуры в столице
Практически все учреждения культуры Москвы находятся в шаговой доступности для жителей города, заявил Сергей Собянин на IV Московском культурном форуме.
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Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
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Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейских
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43