Религия
Медведев встречает Рождество в храме Христа Спасителя
Медведев встречает Рождество в храме Христа СпасителяИнтерфакс Религиявчера в 16:06
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой прибыл на рождественское богослужение в храм Христа Спасителя. Службу, которая началась за час до полуночи, возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Интерфакс Религиявчера в 16:06
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Патриарх Кирилл возглавил Рождественскую службу в Храме Христа Спасителя
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