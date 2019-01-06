Премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой прибыл на рождественское богослужение в храм Христа Спасителя. Службу, которая началась за час до полуночи, возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Религия Религия Владимир Путин поздравил православных с Рождеством

Религия Религия Кто празднует Рождество 7 января Первоначально, во II-IV веках, Рождество Христово праздновалось в один день с Крещением и было произвольно привязано к 25 декабря, чтобы заменить праздники Рождения Солнца непобедимого и Сатурналии, практиковавшиеся язычниками.

Религия Религия В Севастополе людей не пускают в храм на рождественскую службу Жителей Севастополя не пускают на рождественскую службу во Владимирский кафедральный собор.

Религия Религия Владимир Путин приедет на Рождество в Петербург

Религия Религия Валерий Лимаренко встретил Рождество в Нижнем Новгороде

Религия Религия Праздничные службы: верующие встретили Рождество Губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел Рождественскую ночь в Никольском кафедральном соборе. Там прошло праздничное богослужение.

Религия Религия Пензенцы смогут увидеть Рождественское богослужение в прямом эфире

Религия Религия В канун Рождества в Татарстане храмы проверили на пожаробезопасность

Религия Религия Встречать Рождество губернатор Андрей Бочаров отправился в глубинку Вместе с губернатором на службе присутствовали заместитель председателя Волгоградской областной Думы Сергей Горняков, глава Урюпинского муниципального района Александр Феронов и глава администрации города Урюпинска Юрий Хорошеньков.

Религия Религия Католикос всех армян объявил 2019 год годом семьи 2019 год в Армении был объявлен католикосом всех армян Гарегином Вторым годом семьи, 6 января сообщает «Спутник Армения».

Религия Религия В центре Тбилиси перекроют движение

Религия Религия Эксперт: «Вселенский патриарх» обслуживает чужие политические интересы Предоставление Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии украинской раскольнической церкви является следствием обслуживания "вселенским патриархатом" чужих политических интересов, рассказал "Российской газете" доктор исторических наук, преподаватель международных отношений и геополитики в Афинском национальном университете Илиас Илиопулос.

Религия Религия В Рождество в Рязани изменят движение общественного транспорта

Религия Религия Священнослужитель рассказал об отношении церкви к святочным гаданиям Не случайно гадание считается грехом еще с ветхозаветных времен.