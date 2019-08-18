Теннис
Медведев выиграл турнир в Цинциннати и стал пятой ракеткой мираРоссийская газета вчера в 18:40
Медведев станет первым российским теннисистом в пятерке сильнейших в мире после Николая Давыденко, который находился там последний раз в конце июня 2010 года. А чуть ранее в Цинциннати, но в финале женского одиночного разряда, упустила шанс завоевать трофей Светлана Кузнецова.
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