Теннис
Медведев вошел в топ-5 рейтинга ATP и чемпионской гонкиСпорт день за днем 01:54
Российский теннисист Даниил Медведев вошел в топ-5 обновленного рейтинга ATP. 22-летний уроженец Москвы сумел достичь такого результата благодаря победе на турнире в Цинциннати.
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Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
Обновлено 17 августа в 06:44
Футбол
Соперник «Спартака» по ЛЕ «Брага» проиграла на выезде «Спортингу»
Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду квалификации Лиги Европы. Команды проведут матчи 22 и 29 августа.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В освидетельствовании виновника страшной аварии на Малышева нашли множество ошибок
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Обновлено в 04:01
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой
Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
Обновлено в 03:55
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.
Обновлено в 03:26
Музыка
Скончался народный артист Аскер Махмудов
Информацию о смерти артиста подтвердили в минкультуры республики Северная Осетия.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Почему ФСБ стала собирать данные Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Культура
Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»
Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала «Саша+Маша»
Звезда ситкома «Саша+Маша» Елена Бирюкова и экс-супруг Екатерины Климовой Илья Хорошилов живут в незарегистрированном браке уже более 10 лет.
Обновлено в 04:10
Гаджеты
Глава Xiaomi намекает на возможную дату презентации Redmi Note 8
Пользователи сети спросили представителя компании возможна ли презентация телевизора Redmi совместно с новым Redmi Note 8. Глава Xiaomi ответил на вопрос смайликами, а среди них был и смайл с поднятым вверх пальцем.
Обновлено в 04:25
Авто
Составлен ТОП-5 интересных концепт-каров АвтоВАЗа, не вышедших в серию
Редакция сайта "Тарантас Ньюс" составила ТОП-5 интересных концептов ВАЗ, не попавших в серийное производство.
Обновлено вчера в 03:26
Общество
Эксперты оценили стоимость сборов ребенка в школу
Жителям столицы собрать ребенка в школу обойдется в 3326 рублей, причем за год цена выросла на пять процентов.
Обновлено в 01:31
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Здоровье
Онищенко поддержал идею тестировать работников на алкоголь
Депутат, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко выступил в поддержку инициативы Минздрава о введении тестирования для сотрудников предприятий на употребление алкоголя.
Обновлено вчера в 07:47
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Финансы
Курс доллара снизился до 66,33 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Взрыв под Северодвинском: станции мониторинга радиации не дают данные
Как отметил Зербо, станции в Дубне и Кирове перестали передавать информацию через два дня после взрыва 8 августа на военном полигоне ВМФ России под Северодвинском в Архангельской области.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло
Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.
Обновлено 17 августа в 11:54
Гаджеты
В IKEA увеличат инвестиции в развитие технологий «умного дома»
В шведской компании IKEA увеличат инвестиции в развитие технологий «умного дома», создав для этого отдельное структурное подразделение IKEA Home smart.
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие
В России введут наказания за продажу военной формы
В России могут ввести наказания за несанкционированную продажу армейского обмундирования.
Обновлено вчера в 18:38
Авто
В России начались продажи кроссовера Brilliance V3
Китайская марка Brilliance представила на российском авторынке новый компакт-кросс под названием V3.
Обновлено в 04:19
Энергетика
Нефть дорожает после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии
Цены на нефть слабо растут утром 19 августа после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк опубликовала архивное видео с Высоцким
Обновлено в 02:42