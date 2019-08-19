Российский теннисист Даниил Медведев вошел в топ-5 обновленного рейтинга ATP. 22-летний уроженец Москвы сумел достичь такого результата благодаря победе на турнире в Цинциннати.

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Медведев вошел в топ-5 рейтинга ATP и чемпионской гонки

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