Теннис

Медведев вошел в топ-5 рейтинга ATP и чемпионской гонкиСпорт день за днем 01:54

Российский теннисист Даниил Медведев вошел в топ-5 обновленного рейтинга ATP. 22-летний уроженец Москвы сумел достичь такого результата благодаря победе на турнире в Цинциннати.
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Даниил Сергеевич Медведев
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Российский профессиональный теннисист; победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде.
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