Политика
Медведев впервые прокомментировал дело АбызоваКоммерсантъ 09:40
У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Читать в источнике
Оценить25
Наверное, это плохо. Но теперь другого варианта развития событий не существует. Раз конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле через суд, иски и так далее, то теперь опять же единственным способом разрешения этого конфликта будет следствие и приговор суда.
— Дмитрий Медведев, российский политикИнтерфакс 09:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Общество
Юнармейцы получат дополнительные баллы к ЕГЭ
Более 20 российских вузов добавят при поступлении баллы к результатам ЕГЭ участников движения «Юнармия», рассказал начальник Главного штаба организации Роман Романенко.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Обновлено в 08:07
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Политика
Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Спорт
Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги
Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Политика
Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G
В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Культура
Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ
Обновлено в 07:06
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии
В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Финансы
Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму
Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения
Полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал новый пост в Instagram, в котором засыпал словами благодарности свою возлюбленную — Анастасию Костенко.
Обновлено в 05:46
Происшествия
СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области
Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Политика
Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в суде
Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в судебную коллегию Верховного суда иск с требованием признать недействительным так называемый закон Клишаса — закон об оскорблении власти.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Экс-губернатор Ишаев доставлен в суд
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской
Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Порошенко заявил, что Коломойский мстит Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что владелец телеканала «1+1» бизнесмен Игорь Коломойский распространяет лживую информацию о нём с целью отомстить государству за национализацию «ПриватБанка», которая состоялась в 2016 году.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве
На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Происшествия
ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года
ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31
Космос
Президент РАН рассказал, зачем нужно исследовать Луну
Поверхность Луны является практическим идеальным местом для изучения сигналов, приходящих из космоса, рассказал РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Обновлено вчера в 20:50
Футбол
ФК «Локомотив» при Кикнадзе завершил аудит, начатый три месяца назад
Ранее Кикнадзе был генеральным директором телеканала "Спорт", позднее переименованного в "Россию-2", а также генеральным директором АНО "Спортивное вещание", ответственной за создание национального телевизионного HD-сигнала для трансляций летней Универсиады-2013 в Казани и зимних Олимпийских игр в Сочи.
Обновлено в 09:12
Здоровье
В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака
С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.
Обновлено в 02:38
Политика
Британские депутаты отказались рассматривать поправки по Brexit
Спикер Палаты общин Соединенного Королевства Джон Беркоу принял решение не выносить на рассмотрение парламента поправки, предложенные депутатами к инициативе правительства о проведении голосования по соглашению об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.
Обновлено в 08:01
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Технологии
Медведев поддержал идею Mail.ru Group разработать платформу для школ
Вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян на встрече с премьером Дмитрием Медведевым заявил о необходимости создания единой образовательной платформы на уровне всей страны и попросил поддержки правительства.
Обновлено в 07:25