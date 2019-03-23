Политика
Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»Реальное время 08:33
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте". Прямой эфир "VKLive с Дмитрием Медведевым" состоится 29 марта.
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Политика
В Таиланде открылись избирательные участки на парламентских выборах
Избирательные участки открылись в 8 часов утра (04.00 мск) в Таиланде на первых с 2011 года всеобщих парламентских выборах.
Обновлено в 22:00
Футбол
Юношеская сборная России разгромила Шотландию
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) нанесла поражение команде Шотландии в матче второго тура Элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 13:55
Авто
Эксперты рассказали, чем лучше всего смазать контактные зоны машины
Эксперты рассказали о том, каким средством лучше всего смазывать дверные петли, а также другие контактные зоны авто.
Обновлено в 10:53
Политика
Митинг КПРФ в Москве собрал около 2,5 тысячи человек
Обновлено в 11:39
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Наука
Палеонтологи обнаружили останки самого крупного тираннозавра в мире
Самым крупным в мире оказался скелет тираннозавра рекса, обнаруженный еще в 1991 году.
Обновлено в 21:38
Спорт
Медведева с весельем отметила бронзовую медаль ЧМ
Обновлено в 21:32
Хоккей
«Сент-Луис» забросил в ворота «Тампы» три шайбы за 75 секунд
"Сент-Луис Блюз" смог забросить в ворота "Тампы-Бэй Лайтнинг" три шайбы за 75 секунд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:01
Происшествия
В Москве полицейского задержали за вымогательство и участие в ОПГ
В Москве сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали капитана полиции, инспектора ППС по Таганскому району, за вымогательство денег у людей, употребляющих наркотики.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Политика
Пушков прокомментировал доклад Мюллера о «российском вмешательстве»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", который планируют опубликовать в выходные, заявил, что "гора вновь родила дохлого мышонка".
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 12:39
Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали
Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения.
Обновлено в 21:17
Теннис
Рублев обыграл самого рейтингового соперника за 1,5 года
Обновлено в 17:59
Экономика
Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора
Японские банки и брокеры готовятся к колебаниям валютных курсов, резкому увеличению спроса на наличные деньги и так называемым компьютерным «проблемам тысячелетия» в период, когда вся страна в течение 10 дней будет отмечать отречение от престола императора Акихито.
Обновлено в 21:58
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Политика
Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов президента на Украине
Послы стран G7 направили письмо главе украинского МВД Арсену Авакову с просьбой обеспечить честную процедуру голосования на выборах президента Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на портал тнеБабель.
Обновлено в 10:11
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
По данным Росстата, на которые ссылается РБК, 22,5% россиян курят каждый день.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Испании задержали престарелых грабителей банков
В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено в 19:40
Общество
В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров»
Более 70 московских театров будут открыты бесплатно допоздна и до самого утра в рамках общегородской акции "Ночь театров", которая начнётся в столице в 21.00 мск в субботу в преддверии Всемирного дня театров.
Обновлено в 05:14
Экономика
За 2 месяца этого года денежная выручка в сфере животноводства составила 11 млрд рублей
Министр сообщил, что с января по февраль текущего года денежная выручка в сфере АПК составила 14 млрд. рублей, из них от животноводства – 11 млрд. (+20% к предыдущему году).
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Японии понадобились конвертопланы Osprey для операций за рубежом
Правительство Японии намерено использовать американские конвертопланы Osprey при проведении специальных операций Сил самообороны страны за границей, сообщает Киодо.
Обновлено в 22:41
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Одного из самых разыскиваемых преступников задержали в Румынии
В Румынии задержали британца, находившегося в списке самых разыскиваемых преступников Туманного Альбиона, сообщает издание Daily Star.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Кормухина рассказала о разговоре с Долиной на похоронах Началовой
Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала о своем разговоре с родителями умершей Юлии Началовой и с певицей Ларисой Долиной.
Обновлено в 10:26
Наука
Самца макаки кастрировали дважды, чтобы получить от него потомство
Обновлено 21 марта в 14:00
Гаджеты
Huawei за полгода продала более 1 млн умных часов Watch GT
Обновлено в 15:13