Политика

Медведев: вопросы продовольственной безопасности в целом решеныКоммерсантъ вчера в 08:36

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утверждает, что в целом по стране задачи продовольственной безопасности решены. На совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции он отметил, что агропромышленный комплекс в России «растет быстрыми темпами» и «это видно невооруженным взглядом».
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Медведев: задачи продовольственной безопасности в целом по России решены

Задачи продовольственной безопасности в целом по России решены. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции.
ТАССвчера в 07:28

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Медведев заявил, что Россия в продовольственной безопасности

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Еда на вывоз: предприятиям АПК обещают новые льготы

Известиявчера в 12:00

Медведев назвал увеличение экспорта сельхозпродукции важным направлением

РИА Новостивчера в 07:53

Медведев: вопросы продовольственной безопасности в целом решены

Коммерсантъвчера в 08:36

Всем по вкусу

Российская газетавчера в 08:28

Медведев заявил о решении задачи продовольственной безопасности в России

Взгляд.рувчера в 07:25

Медведев: задачи продовольственной безопасности в целом по России решены

ТАССвчера в 07:28
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Происшествия

Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии

Обновлено в 06:20
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Обновлено в 04:05
Происшествия

Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
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Экономика

Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок в Россию

Россельхознадзор с 24 июля разрешил поставки яблок из Белоруссии в Россию под гарантии компетентного ведомства республики.
Обновлено в 09:12
Общество

Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля

"Личная безопасность граждан может оказаться под угрозой", - предупреждают в столичном управлении МВД.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

Минобороны России опровергло нарушение Ту-95МС границ Южной Кореи

В Минобороны России заявили, что российские стратегические ракетоносцы не нарушали воздушное пространство Южной Кореи.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия

Обновлено в 08:24
Политика

Борис Джонсон стал новым премьером Британии

Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Общество

Вторжение самого холодного за год воздуха ожидает Москву

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, не исключено, что в первой половине дня в воскресенье, 28 июля температура достигнет 20 °С, однако потом "начнется активация холодного воздуха".
Обновлено в 08:57
Политика

В Госдуме оценили идею США по патрулированию Ормузского пролива

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление американского госсекретаря Майка Помпео о формировании коалиции с целью патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено в 04:14
Экономика

Платежных терминалов станет меньше по всей России

Ассоциация банков "Россия" предупредила о резком сокращении платежных терминалов из-за новых требований в контрольно-кассовой технике (ККТ), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:22
Политика

Партия «Слуга народа» повторила опыт 1990 года

Как ранее сообщал News Front, в воскресенье, 21 июля, на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.
Обновлено в 04:56
Политика

Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

Обновлено в 06:02
Общество

Госдума обсудит сроки завершения «дачной амнистии»

Поправками ко второму чтению срок «дачной амнистии» сокращен — первоначальная редакция предполагала продление упрощенного порядка оформление недвижимости до 1 марта 2022 года.
Обновлено вчера в 17:03
Спорт

Ефимова уступила Кинг и заняла второе место на дистанции 100 м брассом

Уроженка Чечни показала второй результат на дистанции 100 м брассом, преодолев всю дистанцию за 1 минуту 5,49 секунды.
Обновлено в 09:00
Политика

Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Обновлено в 06:09
Авто

Обновлённый внедорожник Suzuki XL6 рассекречен до премьеры

Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
Обновлено вчера в 23:39
Футбол

«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро

Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Экономика

Комитет Госдумы отклонил поправку о поддержке экспортеров за счет ФНБ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания отклонил поправку в Бюджетный кодекс, принятие которой позволило бы направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу экспортных кредитов иностранным государствам после того, как сумма накопленных в ФНБ средств превысит 7% ВВП, передает корреспондент RNS.
Обновлено в 05:25
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Футбол

«Барселона» уступила «Челси» в дебютном матче Гризманна

В Японии завершился товарищеский матч между испанской "Барселоной" и английским "Челси". Лондонская команда одержала победу со счетом 2:1.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Возлюбленная Андрея Чадова изменяла с ним мужу

Актер признался, Виноградова стала для него глотком свежего воздуха после семи лет одиночества, и он «никак не может ею надышаться».
Обновлено в 01:33
Происшествия

В Петербурге погибли два пассажира такси, влетевшего в тягач

Обновлено в 05:39
Космос

EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ

Обновлено вчера в 23:50
Общество

В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»

В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
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Авто

Saleen презентовал новые кроссовер и электромобиль

Технически, Saleen показал три новых автомобиля на этом мероприятии, хотя третья машина на самом деле не нова и не предназначена для широких масс.
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