Политика
Медведев: вопросы продовольственной безопасности в целом решеныКоммерсантъ 08:36
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утверждает, что в целом по стране задачи продовольственной безопасности решены. На совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции он отметил, что агропромышленный комплекс в России «растет быстрыми темпами» и «это видно невооруженным взглядом».
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А сейчас у нас самый широкий выбор продуктов российского производства, и наши сельхозпроизводители не только могут, но и хотят выходить на иностранные рынки. Это вполне объяснимо.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 07:53
с чего всё началось
Задачи продовольственной безопасности в целом по России решены. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции.ТАСС07:28
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