Задачи продовольственной безопасности в целом по России решены. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции.

с чего всё началось

А сейчас у нас самый широкий выбор продуктов российского производства, и наши сельхозпроизводители не только могут, но и хотят выходить на иностранные рынки. Это вполне объяснимо.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утверждает, что в целом по стране задачи продовольственной безопасности решены. На совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции он отметил, что агропромышленный комплекс в России «растет быстрыми темпами» и «это видно невооруженным взглядом».

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