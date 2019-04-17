Экономика
Медведев: внешний долг России сократился на 60 миллиардов долларовФедералПресс 08:40
В 2018 году внешний долг России уменьшился более чем на 60 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчетом правительства перед Государственной думой.
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