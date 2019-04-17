Экономика
Медведев: внешний долг России сократился на 60 миллиардов долларовФедералПресс 08:40
В 2018 году внешний долг России уменьшился более чем на 60 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчетом правительства перед Государственной думой.
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Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.
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Политика
Премьер Медведев представит в Госдуме отчет правительства
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.
Обновлено в 01:13
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
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По информации источника, испанский футболист обвиняется в налоговом мошенничестве на общую сумму € 1,1 млн, связанном с правами на имидж в 2014 году.
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Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу
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Трамп рассказал о своих главных соперниках в борьбе за пост президента
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Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
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Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Футбол
«Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем
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Наука
Полвека наблюдений подтвердили рост пластикового загрязнения в северной Атлантике
С 1957 года CPR прошел в северной Атлантике и близлежащих морях более 6,5 миллиона морских миль (12 миллионов километров).
Обновлено вчера в 11:00
Авто
Европарламент утвердил список новых обязательных систем для автомобилей
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Общество
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Финансы
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Обновлено в 08:19
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Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
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Ковалева подчеркнула, что действия Соболь фактически полностью испортили всю проведенную работу и сделали иск бесперспективным.
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