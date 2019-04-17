Экономика

Медведев: внешний долг России сократился на 60 миллиардов долларовФедералПресс 08:40

В 2018 году внешний долг России уменьшился более чем на 60 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчетом правительства перед Государственной думой.
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Медведев заявил, что внешний долг России за год сократился на $60 млрд

Life.ru06:53

Внешний долг РФ в 2018 году сократился более чем на 60 млрд долларов

Банки.ру06:47

Внешний долг России сократился на 60 млрд долларов

Говорит Москва06:24

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Народные новости06:13

Медведев: внешний долг России сократился более чем на $60 миллиардов

РИА Новости06:11

Медведев заявил о сокращении на $60 млрд внешнего долга России

Газета.Ru06:04

Медведев заявил о существенном сокращении внешнего долга РФ

ФАН06:37
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
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