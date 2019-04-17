Медведев: внешний долг России сократился на 60 миллиардов долларовФедералПресс вчера в 08:40

В 2018 году внешний долг России уменьшился более чем на 60 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчетом правительства перед Государственной думой.

Гаджеты Очень дорогие смартфоны Samsung Galaxy Fold ломаются за пару дней Обозреватель CNBC Стив Ковач заявил о том, что его смартфон сломался после одного дня использования - половина экрана начала неожиданно мигать.

Экономика Группа ГАЗ просит господдержку почти на 30 млрд рублей: СМИ Генеральный директор группы ГАЗ Вадим Сорокин обратился с письмом к вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором просит выделить компании 29,5 млрд рублей господдержки.

Экономика Forbes назвал богатейших бизнесменов России Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.

Общество «Роскачество» назвало лучшие марки кефира По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.

Происшествия Барбекю в лесу «обошлось» итальянским студентам в 13 миллионов евро Двух итальянских студентов оштрафовали более чем на 13 млн евро за пожар в лесу. Молодые люди готовили барбекю, сообщает BBC.

Экономика Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».

Наука Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.

Политика Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.

Происшествия Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Происшествия СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика В Искитиме региональный следственный комитет возбудил уголовное дело на человека, который распространил информацию о ВИЧ-статусе 7-летнего мальчика.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Политика ЦРУ заставило Трампа выслать дипломатов РФ из-за дела Скрипалей Американские журналисты выяснили, что в 2018 г. Дональд Трамп не планировал высылать российских дипломатов из страны из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря Военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря.

Авто Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.

Общество Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.

Политика Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.

Армия и оружие NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.

Хоккей «Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари» «Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф.

Политика Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.

Шоу-бизнес Телеведущая Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз Добавим, что о желании телеведущей снова стать мамой «Летидор» сообщал еще в апреле прошлого года.

Финансы Российский рынок акций растет на открытии торгов Российский рынок акций с утра растет по основным индексам. Это следует из данных Московской биржи.

Политика «Коммерсантъ» узнал о визите в Москву советника Трампа по России В Москву приехала делегация Белого дома, которую возглавляет советник американского президента Дональда Трампа, директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности Фиона Хилл.

Происшествия Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.

Энергетика Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 за баррель По состоянию на 8:05 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,26 до $71,98, причем ранее в среду они поднимались в цене до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.