Экономика
Медведев: внешний долг России сократился на 60 миллиардов долларовФедералПресс вчера в 08:40
В 2018 году внешний долг России уменьшился более чем на 60 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчетом правительства перед Государственной думой.
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Гаджеты
Очень дорогие смартфоны Samsung Galaxy Fold ломаются за пару дней
Обозреватель CNBC Стив Ковач заявил о том, что его смартфон сломался после одного дня использования - половина экрана начала неожиданно мигать.
Обновлено в 02:53
Экономика
Группа ГАЗ просит господдержку почти на 30 млрд рублей: СМИ
Генеральный директор группы ГАЗ Вадим Сорокин обратился с письмом к вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором просит выделить компании 29,5 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:42
Экономика
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Барбекю в лесу «обошлось» итальянским студентам в 13 миллионов евро
Двух итальянских студентов оштрафовали более чем на 13 млн евро за пожар в лесу. Молодые люди готовили барбекю, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 08:06
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 04:33
Авто
Renault представила квадратный фургон EZ-Flex
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика
В Искитиме региональный следственный комитет возбудил уголовное дело на человека, который распространил информацию о ВИЧ-статусе 7-летнего мальчика.
Обновлено в 02:43
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Тимошенко назвала имя будущего президента Украины
Обновлено вчера в 14:45
Политика
ЦРУ заставило Трампа выслать дипломатов РФ из-за дела Скрипалей
Американские журналисты выяснили, что в 2018 г. Дональд Трамп не планировал высылать российских дипломатов из страны из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено вчера в 01:23
Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря
Военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 02:29
Авто
Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения
Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено вчера в 01:35
Общество
Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам
Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.
Обновлено в 02:30
Политика
Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек
Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Хоккей
«Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари»
«Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено в 01:30
Политика
Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы
В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено вчера в 12:39
Наука
Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Телеведущая Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз
Добавим, что о желании телеведущей снова стать мамой «Летидор» сообщал еще в апреле прошлого года.
Обновлено вчера в 14:53
Финансы
Российский рынок акций растет на открытии торгов
Российский рынок акций с утра растет по основным индексам. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:18
Политика
«Коммерсантъ» узнал о визите в Москву советника Трампа по России
В Москву приехала делегация Белого дома, которую возглавляет советник американского президента Дональда Трампа, директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности Фиона Хилл.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене
Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 за баррель
По состоянию на 8:05 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,26 до $71,98, причем ранее в среду они поднимались в цене до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Жертвами аварии с туристическим автобусом на Мадейре стали 29 человек
Власти португальского острова Мадейра объявили трёхдневный траур в память о погибших в ДТП с туристическим автобусом.
Обновлено в 02:14