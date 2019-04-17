Медведев: внешний долг России сократился более чем на $60 миллиардовРИА Новости 06:11

Внешний долг РФ в 2018 году сократился более чем на 60 миллиардов долларов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом правительства перед Госдумой.

Медведев: внешний долг России сократился более чем на $60 миллиардов

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