Экономика
Медведев внес изменения в госпрограмму развития образованияИнтерфакс 04 апреля в 10:26
В новой версии паспорта госпрограммы, учитывая подписанные изменения, общий объем уменьшен до 4,93 трлн рублей, из них 1,72 трлн выделяются из федерального бюджета, почти 3,06 трлн - из консолидированных бюджетов субъектов РФ, еще 147 млрд должно поступить из внебюджетных источников.
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Медведев заявил, что на реализацию нацпроектов выделена «колоссальная сумма»
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