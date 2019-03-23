Политика
Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»Российская газета 09:08
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе правительства. Мероприятие приурочено к приближающемуся 25-летию российского сегмента интернета.
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В Новосибирске прошел митинг против новых законов и реформ
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Кино
Мединский назвал свои любимые фильмы о любви
Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, какие картины считает одними из лучших среди фильмов о любви, а также назвал любимые криминальные комедии.
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Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово
Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва–Симферополь.
Обновлено в 04:07
Спорт
Клебо выиграл масс-старт в Канаде, Большунову сломали палку
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Обновлено вчера в 14:04
Общество
Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, документ опубликован на сайте кабинета министров.
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Космос
Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра
Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать Грудинину мандат депутата
Мещанский суд Москвы в субботу, 23 марта, признал незаконным решение Центрального комитета КПРФ о передаче мандата депутата экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину, пишут Известия.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Вор с ножом напал на полицейского в Старом Осколе и погиб
Уточняется, что сотрудники полиции прибыли на вызов о краже из магазина. При виде полицейских вор попытался сбежать.
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Основа «Спартака» разгромила дублеров, Жиго отыграл час
Весь час отыграл защитник Самюэль Жиго, полностью восстановившийся после травмы крестообразных связок колена.
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Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
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Культура
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
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