Политика

Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»Российская газета 09:08

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе правительства. Мероприятие приурочено к приближающемуся 25-летию российского сегмента интернета.
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Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире

РИА Новости07:50

Медведев 29 марта впервые ответит на вопросы пользователей «Вконтакте»

Коммерсантъ08:27

Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Известия08:00

Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» 29 марта

ТАСС07:57

Премьер Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети ВКонтакте

Эхо Москвы09:31

Медведев впервые в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «В контакте»

Ведомости07:48

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Интерфакс07:34
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