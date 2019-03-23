Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»Российская газета 09:08

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе правительства. Мероприятие приурочено к приближающемуся 25-летию российского сегмента интернета.

Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

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