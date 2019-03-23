Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»Интерфакс 07:34
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте". Как сообщает пресс-служба правительства, Медведев будет отвечать на вопросы в ходе прямого эфира VKlive 29 марта.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов
Чиновник сообщил, что пострадавшим будет выплачена материальная компенсация или предоставлено жильё в другом районе.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Футбол
Месси получил травму в сборной Аргентины
За сборную Аргентины Месси забил 65 мячей в 129 матчах. Против Марокко подопечные Лионеля Скалони сыграют в среду, 26 марта.
Обновлено в 06:15
Политика
Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть
В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.
Обновлено в 09:54
Спорт
Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом
Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.
Обновлено в 08:35
Футбол
Де Бур: «В „Интере“ я имел дело с гнилой командой»
Тренер возглавлял итальянскую команду в 2016 году. Я хорошо поработал в "Интере" и "Кристал Пэлас".
Обновлено в 09:29
Авто
В феврале рынок новых люксовых автомобилей упал в России на четверть
В феврале в России снизился уровень продаж люксовых автомобилей.
Обновлено в 07:30
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Футбол
Казахстанский журналист вывел из себя Черчесова
На пресс-конференции перед матчем второго тура квалификации Евро-2020 Казахстан-Россия Станислав Черчесов был атакован вопросами от журналиста из Казахстана.
Обновлено в 10:30
Политика
Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты частью Израиля
США давно пора признать, что Голанские высоты принадлежат Израилю, сообщил президент США Дональд Трамп.
Обновлено 21 марта в 23:59
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Общество
Митрополит Иларион позвал чиновников в реальный мир
Свою точку зрения митрополит Иларион разъяснил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", прокомментировав недавнее скандальное заявление депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева.
Обновлено в 08:32
Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Из-за фальшивой любви к Началовой разгорелся скандал
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем
«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Спорт
Нильссон выиграла масс-старт классическим стилем в финале КМ в Квебеке
Шведская лыжница Стина Нильссон одержала победу в масс-старте классическим стилем в финале Кубка мира в Квебеке (Канада).
Обновлено в 09:57
Культура
Шнур на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт
Сергей Шнуров и Андрей Макаревич пришли в Госдуму на слушания, посвященные законопроекту «О культуре».
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву
Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Происшествия
При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
В селе Таскино Красноярского края в результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
В Алеппо возрождается мелкий частный бизнес
Мелкий частный бизнес возрождается в Алеппо после многих лет вынужденного простоя.
Обновлено вчера в 22:04
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено 20 марта в 09:26
Армия и оружие
SDF объявили о победе над ИГ в Сирии
Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35
По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено вчера в 10:31
Наука
Создана новая сверхпрочная искусственная кожа
Новая «кожа» пригодится роботам, для которых не подойдут металлические оболочки.
Обновлено в 03:10
Происшествия
МИД РФ предупредил о протестах «желтых жилетов» во Франции 23 марта
В ряде французских городов 23 марта планируется очередная акция «желтых жилетов», сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов: «Маму принуждали делать аборт»
«Все врачи уговаривали, буквально принуждали мать делать аборт, пугая рассказами о невыносимой жизни и муках, доводя ее до истерики и вгоняя в депрессию еще до родов», — признался актер.
Обновлено в 05:30
Здоровье
Игорь Прокудин: «Для меня важно, чтобы пациентам было комфортно»
Хочется, чтобы главный тезис нашей клиники «Качественно и комфортно» всегда подтверждался не только нами, но и пациентами, поэтому мы регулярно интересуемся и у них, как нам улучшить свою работу .
Обновлено в 09:00
Происшествия
Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше
Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58