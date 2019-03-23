Политика
Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»Российская газета 09:08
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе правительства. Мероприятие приурочено к приближающемуся 25-летию российского сегмента интернета.
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Футбол
«Аустрия» разгромила «Зенит» в контрольном матче
Петербургский "Зенит" потерпел разгромное поражение от венской "Аустрии" в контрольном матче. "Сине-бело-голубые" уступили со счетом 0:3.
Обновлено в 13:49
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Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 10:59
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В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Обновлено в 12:57
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
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Происшествия
В Мали при атаке убиты 110 человек
В результате атаки на деревню в Мали были убиты 110 человек.
Обновлено в 13:28
Политика
Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма
Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине, заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.
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Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Спорт
IBU признал Павлову лучшим новичком сезона
Международный союз биатлонистов (IBU) признал Евгению Павлову лучшим новичком среди женщин по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ
Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:09
Общество
Глава ФБК Алексей Навальный жалуется на постоянную слежку
Обновлено в 08:00
Культура
Андрей Разин: Юлия Началова была фанаткой «Ласкового мая»
Популярный продюсер, предприниматель и депутат Андрей Разин назвал покойную Юлию Началову фанаткой творчества группы «Ласковый май» и Юрия Шатунова.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Культура
После слушаний в Госдуме Шнуров призвал разогнать Минкульт
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после слушаний в Госдуме предложил разогнать Министерство культуры.
Обновлено вчера в 07:41
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Политика
WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии
Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
Обновлено в 14:40
Политика
РФ нашла лазейку для поставок газа Венгрии в обход Украины
Россия и Венгрия пришли к соглашению по поставкам газа в обход Украины в 2020 году.
Обновлено вчера в 04:38
Шоу-бизнес
Менеджер Началовой рассказала о последней просьбе певицы
Квартиру в престижном районе Москвы Началовой после развода оставил футболист Евгений Алдонин. Певица ушла к хоккеисту Александру Фролову.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Обновлено в 09:27
Хоккей
Овечкин и другие игроки «Вашингтона» повторили «птичку» Кузнецова
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил «птичку» соотечественника и одноклубника Евгения Кузнецова.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Мария Кожевникова воспитывает трех сыновей от бизнесмена Евгения Васильева. Пара счастлива вместе, но до сих пор официально не жената.
Обновлено в 12:39
Происшествия
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Обновлено в 14:02
Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО
"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено в 07:36
Происшествия
ФСБ выявила причастность сектантов к хищению средств гособоронзаказа
Масштабная операция, связанная с хищениями выделенных на гособоронзаказ денег, прошла сразу в трех городах России – Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Трехлетняя дочь Климовой полюбила «парня молодого»
Актриса выложила в Instagram видео с участием своей трехлетней дочери.
Обновлено в 09:14
Игры
STALKER The Arrival — секретный проект BitComposer Interactive
Компания BitComposer Interactive без особой помпы зарегистрировала товарный знак STALKER The Arrival (именно так, без точек), под которым идёт разработка игры, представлял прямой адаптацией «Пикника на обочине» братьев Стругацких.
Обновлено в 14:07