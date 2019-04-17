Медведев: в России проживают почти 19 млн бедныхRT на русском 07:38

Жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами вне зависимости от фракционной принадлежности работаем. Многим людям трудно. Некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн чел живут так, как жить не должны.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

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