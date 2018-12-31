Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с наступающим 2019 годом и пожелал исполнения желаний.

Медведев в Новый год пожелал россиянам исполнения желаний

Политика Политика Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины Шоумен Владимир Зеленский заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп продлил срок вывода войск из Сирии Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода американских войск из Сирии до четырех месяцев.

Политика Политика Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.

Политика Политика В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.

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Политика Политика Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Политика Политика Трамп встретит Новый год в Белом доме Президент США Дональд Трамп встретит 2019 год в Белом доме и пропустит новогоднюю вечеринку на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

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Политика Политика Путин призвал россиян в новогоднем обращении к милосердию

Политика Политика Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о жертвах взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Политика Политика Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине

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Политика Политика В России продлили срок пребывания для жителей ЛНР и ДНР «Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию РФ»,— постановило правительство.