Политика

Медведев в Новый год пожелал россиянам исполнения желаний
Известия
14:33

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с наступающим 2019 годом и пожелал исполнения желаний.
Известия14:33

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Медведев поздравил россиян с Новым годом

Аргументы и Факты16:18

Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом

Комсомольская правда15:55

Медведев пожелал россиянам исполнения самых заветных желаний

РБК15:07

Медведев пожелал россиянам исполнения желаний

News.ru15:01

Медведев в Новый год пожелал россиянам исполнения желаний

Известия14:33

Медведев назвал Новый год особенным праздником и пожелал россиянам исполнения желаний

Интерфакс14:25

«My dear friends»: Медведев поздравил с Новым годом

MR7.ru14:24
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Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

Трамп продлил срок вывода войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода американских войск из Сирии до четырех месяцев.
Обновлено в 20:41
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено в 18:18
Политика

В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж

Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 11:07
Политика

Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом

В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено в 20:43
Политика

Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Обновлено в 19:29
Политика

Трамп встретит Новый год в Белом доме

Президент США Дональд Трамп встретит 2019 год в Белом доме и пропустит новогоднюю вечеринку на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.
Обновлено в 19:43
Политика

ЦИК Украины ликвидировал избирательные участки в России

Из документа, который опубликовал ЦИК Украины на своем сайте, следует, что ликвидированы избирательные участки № 900075, 900077, 900078, 900117 и 900118, сообщает в понедельник, 31 декабря, ТАСС.
Обновлено в 11:14
Политика

Путин призвал россиян в новогоднем обращении к милосердию

Обновлено в 14:33
Политика

Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о жертвах взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
Обновлено в 10:25
Политика

Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине

Обновлено в 12:09
Политика

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Политика

Владимир Путин впервые присвоил звание «Заслуженный журналист РФ»

Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист РФ».
Обновлено в 11:31
Политика

В России продлили срок пребывания для жителей ЛНР и ДНР

«Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию РФ»,— постановило правительство.
Обновлено в 10:41
Политика

На Украине оценили стену на границе с Крымом

Обновлено в 11:55
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