Политика
Медведев в Новый год пожелал россиянам исполнения желаний
Медведев в Новый год пожелал россиянам исполнения желанийИзвестия14:33
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с наступающим 2019 годом и пожелал исполнения желаний.
Известия14:33
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Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Шоумен Владимир Зеленский заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие
Трамп продлил срок вывода войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода американских войск из Сирии до четырех месяцев.
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Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено в 18:18
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 11:07
Политика
Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом
В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено в 20:43
Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Обновлено в 19:29
Политика
Трамп встретит Новый год в Белом доме
Президент США Дональд Трамп встретит 2019 год в Белом доме и пропустит новогоднюю вечеринку на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.
Обновлено в 19:43
Политика
ЦИК Украины ликвидировал избирательные участки в России
Из документа, который опубликовал ЦИК Украины на своем сайте, следует, что ликвидированы избирательные участки № 900075, 900077, 900078, 900117 и 900118, сообщает в понедельник, 31 декабря, ТАСС.
Обновлено в 11:14
Политика
Путин призвал россиян в новогоднем обращении к милосердию
Обновлено в 14:33
Политика
Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о жертвах взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
Обновлено в 10:25
Политика
Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине
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Политика
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Политика
Владимир Путин впервые присвоил звание «Заслуженный журналист РФ»
Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист РФ».
Обновлено в 11:31
Политика
В России продлили срок пребывания для жителей ЛНР и ДНР
«Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию РФ»,— постановило правительство.
Обновлено в 10:41
Политика
На Украине оценили стену на границе с Крымом
Обновлено в 11:55