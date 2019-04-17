Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за работу правительства РФREGNUM вчера в 17:01

Сегодня, 17 апреля, в Госдуме состоится отчет премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства РФ за 2018 год, сообщает ИА REGNUM. Вместе с главой правительства на вопросы депутатов будут готовы ответить профильные вице-премьеры, министры и главы ведомств.

Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за работу правительства РФ

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