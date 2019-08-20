Происшествия
Медведев уволил замглавы Пенсионного фондаГазета.Ru 04:35
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, передает ТАСС. Как отмечается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, чиновник уволен с формулировкой "в связи с утратой доверия".
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с чего всё началось
Как отмечается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, чиновник уволен с формулировкой "в связи с утратой доверия".ТАСС04:33
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