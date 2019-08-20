с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, передает ТАСС. Как отмечается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, чиновник уволен с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Политика Макрон по-русски написал о России Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.

Здоровье Врачи назвали опасный для здоровья объем талии Специалисты определили максимальный объем талии человека безопасный для его здоровья.

Шоу-бизнес На свадьбе Майи Донцовой и Алексея Купина случилось ЧП Алексей Купин и Майя Донцова 19 августа сыграли свадьбу. На пышное торжество собрались все звезды "Дома-2".

Общество Росреестр переименовал Путина в Сергеева-Градского Росреестр зашифровал семью президента Владимира Путина в выписке на квартиру на Васильевском острове в Петербурге, переименовав всех владельцев в Сергеевых-Градских.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.

Политика Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».

Наука На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.

Происшествия Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.

Армия и оружие В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.

Общество Рогозину показали танцующего лезгинку робота в папахе Участники 10-го северо-кавказского молодежного форума «Машук» продемонстрировали главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку.

Армия и оружие Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.

Происшествия В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

Экономика Россияне стали брать меньше микрозаймов Россияне во втором квартале 2019 года стали брать меньше микрозаймов, свидетельствуют данные исследования компании "Эквифакс".

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» вышел на заключительный этап заводских испытаний Корвет «Гремящий» проекта 20385 покинул достроечную набережную судостроительного завода «Северная верфь» и отправился в Балтику для завершения заводских ходовых испытаний и прохождения государственных.

Культура В Воронеже пройдёт фестиваль «Русское лето» Идею фестиваля подал писатель Захар Прилепин 14 и 15 сентября в Центральном парке будет проходить литературно-исторический семейный фестиваль "Русское лето".

Происшествия Российская легкоатлетка умерла в 25 лет Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.

Здоровье Врачи порекомендовали отказаться от использования обычного йода Врачи предлагают использовать современные аналоги йода при обработке ран.

Футбол Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас» Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).

Экономика Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).