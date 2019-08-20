с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Мдведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с «утратой доверия». Подписанное председателем правительства постановление опубликовано на портале нормативных актов.

Происшествия Ульяновский подросток убил свою семью из пяти человек Подросток зарезал свою семью из пяти человек в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области.

Политика Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.

Футбол Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России "Спартак" переиграл ЦСКА в московском дерби благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго.

Политика МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Наука В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль Специалисты обнаружили в коже мышей ранее неизвестный орган, помогающий воспринимать и реагировать на определённые виды боли.

Происшествия В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.

Футбол Егор Титов: «Бакаев? А вы хотели сделать из него Марадону» Легенда «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» после дерби с ЦСКА (2:1) в шестом туре РПЛ поделился мнением об игре полузащитника Зелимхана Бакаева.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Политика Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в Москве Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.

Политика В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине» В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.

Происшествия В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.

Транспорт В новом саратовском аэропорту «Гагарин» приняли первый рейс Первые пассажиры получили в подарок памятные монеты Первый плановый рейс приземлился в новом аэропорту "Гагарин" в Саратове, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Политика Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России.

Армия и оружие Украинские военные нанесли минометный удар по Донецку и пригородам Украинские военные во вторник утром нанесли удар по Донецку и его пригородам.

Армия и оружие Разработчик нового транспортника на замену Ан-12 определится осенью В сентябре Минобороны РФ назовет конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет на замену советскому Ан-12.

Происшествия СК провел обыск у одного из участников акции 27 июля в Москве Сотрудники СК провели обыск в доме участника несогласованной акции в Москве 27 июля Виктора Кириленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.