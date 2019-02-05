Политика

Медведев уволил главу Ростуризма Олега СафоноваРБК 11:30

Олег Сафонов освобожден от должности главы Ростуризма. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства. Медведев напомнил, что Ростуризм был передан из ведения Минкультуры в Минэкономразвития.
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Дмитрий Медведев
Нужно развивать туристическую отрасль, уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития.
— Дмитрий Медведев, российский политикМетагазета 12:20

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Руководитель Федерального агентства по туризму, финансист.
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