Политика

Медведев уволил главу «Автодора»РИА Новости 00:45

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пресс-службе кабмина.
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Медведев уволил главу «Автодора»

РИА Новости00:45

Главу «Автодора» отправили в отставку после срыва сроков строительства ЦКАД

Коммерсантъ03:32

Глава «Автодора» покинул свой пост

Эхо Москвы02:00

За что Медведев уволил главу «Автодора»

Газета.Ru02:42

Медведев освободил Кельбаха от должности главы «Автодора»

ТАСС00:17

Медведев сменил главу «Автодора»

РБК00:16

Медведев сменил руководство госкомпании «Российские автомобильные дороги»

Интерфакс00:01
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Общество

Сотни людей пришли проститься с Децлом

Обновлено в 04:13
Происшествия

СК объявил в розыск двоих подозреваемых по делу Арашуковых

Двух топ-менеджеров газовых предприятий объявилив розыск по делу Арашуковых о хищении газа на 30 миллиардов рублей, сообщил СК.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли в суд на автозаке

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев прибыли на заседание в московский Тверской районный суд на автозаке, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:01
Авто

Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

О доработках шасси (семейство построено на модульной платформе MQB) не сообщается, но известно, что Volkswagen Passat снабдили набором более умных водительских ассистентов.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие

Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты «Ярс»

С космодрома "Плесецк" запущена межконтинентальная твердотопливная баллистическая ракета РС-24 "Ярс".
Обновлено в 04:45
Хоккей

Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Дочь Башмета дала показания по делу о пожаре на Никитском бульваре

Обновлено в 03:28
Общество

Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский

В возрасте 42 лет умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено вчера в 17:54
Интернет

Facebook Messenger разрешил удалять сообщения

Приложение-мессенджер от социальной сети Facebook позволит удалять свои сообщения.
Обновлено вчера в 12:55
Космос

Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе

Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
Обновлено в 01:24
Политика

Песков назвал новую волну «минирований» провокацией

Очередная волна сообщений о "минировании" административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе, затронув территорию от Дальнего Востока до Центральной России.
Обновлено в 04:34
Авто

Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq

Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
Обновлено в 03:10
Наука

Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону России

Скорость движения северного магнитного полюса Земли за последние десятилетия ускорилась в несколько раз, выяснили ученые из американского Национального института информации об окружающей среде.
Обновлено вчера в 10:08
Экономика

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили

Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика

«Ростелеком» прорабатывает идею сбора биометрических данных через МФЦ

«Ростелеком» обсуждает возможность сбора биометрических данных россиян в многофункциональных центрах (МФЦ), сообщили «РИА Новости» в госкомпании.
Обновлено в 02:24
Общество

Зимний бизнес. Как зарабатывают на отогреве машины

Обновлено вчера в 23:55
Гаджеты

Apple заменит вице-президента по розничным продажам

Apple в апреле сменит старшего вице-президента по розничным продажам, об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 02:07
Культура

«Оскар» впервые за 30 лет пройдет без ведущего

Американская церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет без ведущего впервые за 30 лет. Такое решение приняли продюсеры мероприятия.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

ТЦ «Европейский» в Москве проверят после сообщения с угрозой взрыва

Специалисты приступили к проверке торгового центра "Европейский" в Москве после анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:33
Театры

Джим Керри сыграет в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита»

В новой постановке театра на сцене предстанут сразу двое адептов темных сил. Одного из них и сыграет знаменитый американский актер.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

В Азербайджане после землетрясения продолжаются подземные толчки

Ранее республиканский сейсмологический центр сообщил, что сила подземных толчков в эпицентре землетрясения на севере Азербайджана составила 6 баллов, а в близлежащих регионах — 5,3 балла.
Обновлено в 01:55
Кино

«Яндекс» может заняться производством фильмов и сериалов

Источники "Ведомостей" отмечают, что "Яндекс" планирует в 2019 году заказать производство от восьми до десяти сериалов и, вероятно, показать свои первые проекты в начале 2020 года.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Хабаровском крае сошли с рельсов около 30 вагонов с углем

Около 30 вагонов с углем сошли с рельсов на участке Байкало-Амурской железной дороги в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, пути повреждены, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие

Два корабля ВМС США столкнулись у побережья страны

Ракетный крейсер «Лейте Галф» и сухогруз «Роберт Пири» американских ВМС столкнулись у юго-восточного побережья США, сообщила пресс-служба Военно-морских сил в Twitter.
Обновлено вчера в 21:53
Транспорт

За сутки в Петербурге эвакуировали больше двухсот машин

Обновлено в 02:49
Транспорт

В Москве приостановили движение поездов на оранжевой ветке метро

Движение поездов приостановлено на участке Калужско-Рижской линии московского метро между "Новоясеневской" и "Теплым станом", сообщает пресс-служба столичной подземки в среду.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Отец Децла высказался о результатах экспертизы на наркотики

Обновлено вчера в 18:59
Политика

Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма

Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
Обновлено в 02:32
Общество

Путин подарил щенка больной аутизмом девочке из Приморья

Президент России Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера больной аутизмом Веронике из Приморья.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Полицейские попались на массовой продаже водительских прав таксистам

В подмосковной Балашихе сотрудники ГИБДД незаконно выдавали водительские удостоверения гражданам, в том числе иностранцам, которые фактически не сдавали экзамены.
Обновлено в 04:00
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