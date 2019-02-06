Политика
Медведев уволил главу «Автодора»РИА Новости 00:45
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пресс-службе кабмина.
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Общество
Отец Децла попросил прощения у умершего сына
Обновлено в 02:10
Общество
Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский
В возрасте 42 лет умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
СКР объявил в розыск двоих подозреваемых по делу Арашуковых
Следственный комитет России объявил в розыск двух руководителей филиалов газораспределительных компаний по делу о хищении газа "Газпрома" на 30 млрд руб. Это и.о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков, сообщило следствие.
Обновлено в 01:21
Культура
Опубликован посмертный клип Децла «Inferno»
Вышел новый клип рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) "Inferno". Видео опубликовано на Youtube-канале музыканта.
Обновлено в 02:51
Авто
Volkswagen обновил семейство Passat
Компания Volkswagen представила обновленное семейство Passat — модернизированные седан и универсал покажут на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 02:22
Космос
Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе
Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
Обновлено в 01:24
Политика
Климкин сообщил об открытии «ящика Пандоры» после отстранения Супрун
Решение суда отстранить от должности исполняющего обязанности главы украинского Минздрава Ульяну Супрун из-за двойного гражданства «открывает ящик Пандоры» в стране.
Обновлено вчера в 21:09
Интернет
Facebook разрешил удалять отправленные сообщения в чатах
В мессенджере Facebook появилась функция, позволяющая удалять отправленные сообщения в чатах.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Отец Децла высказался о результатах экспертизы на наркотики
Информация о результатах экспертизы по факту смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) является преждевременной.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили
Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
Два корабля ВМС США столкнулись у побережья страны
Ракетный крейсер «Лейте Галф» и сухогруз «Роберт Пири» американских ВМС столкнулись у юго-восточного побережья США, сообщила пресс-служба Военно-морских сил в Twitter.
Обновлено вчера в 21:53
Авто
Mazda анонсировала новый кроссовер
Компания Mazda анонсировала премьеру нового кроссовера на автосалоне в Женеве.
Обновлено вчера в 10:30
Транспорт
В Москве приостановили движение поездов на оранжевой ветке метро
Движение поездов приостановлено на участке Калужско-Рижской линии московского метро между "Новоясеневской" и "Теплым станом", сообщает пресс-служба столичной подземки в среду.
Обновлено в 00:29
Общество
В Москве началось прощание с Децлом
Прощание с рэпером Децлом началось в большом ритуальном зале ЦКБ управделами президента РФ.
Обновлено в 03:03
Транспорт
В метро Москвы назвали самые популярные маршруты
В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:48
Театры
Джим Керри сыграет Воланда в мюзикле «Мастер и Маргарита» в Петербурге
Голливудский актёр Джим Керри, являющийся одним из лучших комиков современности, примерит на себя роль «князя тьмы» Воланда в мюзикле «Мастер и Маргарита» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
В Роскачестве объяснили, как выбрать утюг
В этом году Роскачество и организация ICRT (InternationalConsumerResearchandTesting) проведут исследование утюгов известных брендов.
Обновлено в 00:00
Экономика
Ростелеком предложил вести сбор биометрических данных в МФЦ
Ростелеком предложил проводить сбор биометрических данных банковских клиентов в многофункциональных центрах (МФЦ), рассказали «Известиям» в компании.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Трамп заявил о готовности заключить новое соглашение вместо ДРСМД
Президент США Дональд Трамп в ходе послания конгрессу подтвердил планы выйти из ДРСМД, однако не исключил подписания с Россией нового соглашения, к которому может присоединиться Китай.
Обновлено в 02:29
Кино
«Яндекс» займется производством сериалов
Директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук подтвердила, что «Яндекс.Студия» ведет переговоры с разными компаниями «о производстве фильмов, сериалов и шоу в разных жанрах».
Обновлено в 01:07
Экономика
McDonald’s увеличит инвестиции в России
McDonald's намерен увеличить инвестиции в развитие на российском рынке на 40% в 2019 году, а также увеличить темпы открытия новых ресторанов.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Полиция ищет дочь Башмета после пожара на Никитском бульваре
Сотрудники полиции разыскивают дочь дирижера Юрия Башмета, в московской квартире которой на Никитском бульваре в ночь на 4 февраля начался крупный пожар.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Москве задержали главу отдела центральной таможни
Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями центральной оперативной таможни в Москве задержан, возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте.
Обновлено вчера в 15:47
Технологии
«Роснано» может стать акционером компании Tesla
Компания "Роснано" может стать миноритарным акционером американской Tesla, которая принадлежит Илону Маску, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на источник ТАСС.
Обновлено в 02:18
Культура
Церемония вручения премии «Оскар» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 15:42
Наука
Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону России
Скорость движения северного магнитного полюса Земли за последние десятилетия ускорилась в несколько раз, выяснили ученые из американского Национального института информации об окружающей среде.
Обновлено вчера в 10:08
Общество
Названы самые дорогие достопримечательности мира
Эксперты оценили инфляционный эффект двадцати самых посещаемых достопримечательностей мира и выяснили, насколько дороже стоит жить рядом с ними, например, на расстоянии в полтора километра.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Взрыв прогремел в метро Вашингтона
Мощный взрыв прогремел на станции метро Росслин в столице США Вашингтоне, сообщает твиттер-аккаунт BreakingNLive.
Обновлено вчера в 16:38
Экономика
Банк России спрятал языки у двуглавого орла на своем новом логотипе
Обновлено вчера в 09:50