с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия». Подписанное председателем правительства постановление опубликовано на портале нормативных актов.

Происшествия В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Политика Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.

Происшествия В Челябинске умерла 17-летняя пассажирка разбившегося ночью автобуса В больнице Челябинска скончалась 17-летняя девушка, которая получила травмы во время столкновения автобуса и мусоровоза.

Общество ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.

Наука Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.

Политика Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.

Происшествия Опубликованы фотографии салона и кабины севшего в поле A321 Телеканал «360» опубликовал фотографии салона и кабины пилотов севшего в подмосковном кукурузном поле самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии».

Общество Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия СК завершил расследование против ряда участников незаконных акций в Москве Завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников несанкционированных акций в Москве, а также против блогера Владислава Синицы, разместившего скандальный пост в Twitter.

Наука В Китае собираются продавать клонированных котов Приступить к продажам фирма решила после успешного теста: клонированный кот по кличке Чеснок появился во второй половине июля, но его создатели сообщили о результатах лишь через некоторое время.

Политика Макрон причинил боль супруге во время встречи Путина во Франции Первая леди Франции Бриджит Макрон, несмотря на травму плеча, встретила президента РФ Владимира Путина по прибытии в страну.

Гаджеты В России оказался высоким спрос на кнопочные телефоны В России за первые шесть месяцев 2019 года продали около четырёх миллионов кнопочных телефонов, что составляет более 20% от всего рынка.

Политика Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата» Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.

Религия Поклонская рассказала об исцелении святым во сне Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни.

Здоровье Врачи посоветовали россиянам отказаться от йода и зеленки Врачи посоветовали россиянам отказаться от классических йода и зеленки.

Происшествия В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.

Происшествия Российская легкоатлетка умерла в 25 лет Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.

Происшествия В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.

Армия и оружие Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.