Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР ИвановаКоммерсантъ 04:45
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия». Подписанное председателем правительства постановление опубликовано на портале нормативных актов.
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с чего всё началось
Как отмечается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, чиновник уволен с формулировкой "в связи с утратой доверия".ТАСС04:33
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