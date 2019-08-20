Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР ИвановаКоммерсантъ 04:45

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия». Подписанное председателем правительства постановление опубликовано на портале нормативных актов.
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Как отмечается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале
 правовой информации, чиновник уволен с формулировкой "в связи с утратой доверия".
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