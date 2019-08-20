с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия». Подписанное председателем правительства постановление опубликовано на портале нормативных актов.

Политика Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.

Общество В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Армия и оружие Рябков прокомментировал ситуацию с мониторинговыми станциями в России Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача данных с российских станций, входящих в международную систему мониторинга ядерных испытаний, является добровольной.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.

Космос Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.

Происшествия Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.

Экономика «Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.

Космос Фото дня: призрачное раздвоение умирающей звезды В случае запечатлённой структуры планетарная туманность получила форму двух «призрачных» областей, в составе которых наблюдаются тусклые и более яркие зоны.

Шоу-бизнес Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались после 6 лет отношений. Об этом сообщает журнал People.

Шоу-бизнес Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл Британский музыкант сэр Элтон Джон заступился за принца Гарри и его супругу Меган Маркл.

Происшествия На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.

Наука В Китае начнут клонировать котов Китайская компания Sinogene провела опыты клонировании котов. Им удалось создать первую генетическую копию — котенка по имени Чеснок.

Экономика Агентство Fitch повысило рейтинги российских банков Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Сбербанка России, ВЭБа и Газпромбанка, а также 18 других российских финансовых компаний.

Политика МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.

Наука На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войны Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны.

Политика Трамп назвал «стратегическим» намерение купить Гренландию Дональд Трамп подтвердил свое намерение выкупить Гренландию у Дании. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян появилась на публике без макияжа Оба были одеты в спортивные костюмы, а Ким была абсолютно не накрашена.

Финансы Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитам Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит.

Армия и оружие Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.

Происшествия Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».

Происшествия СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.

Армия и оружие Асад сообщил о позитивных изменениях ситуации в Сирии Президент Сирии Башар Асад заявил о позитивных изменениях в военно-политической ситуации в стране.

Футбол Рибери намекнул, что продолжит карьеру в «Фиорентине» Французский полузащитник Франк Рибери намекнул, что продолжит профессиональную карьеру в итальянской «Фиорентине».