Политика

Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при ЗеленскомРБК 02:37

Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский. Он отметил, что видит шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой.
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Дмитрий Медведев
У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять неизвестные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу.
— Дмитрий Медведев, российский политикSM News 03:00

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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