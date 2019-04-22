Политика
Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при ЗеленскомРБК 02:37
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский. Он отметил, что видит шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой.
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У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять неизвестные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу.
— Дмитрий Медведев, российский политикSM News 03:00
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