Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при ЗеленскомРБК 02:37

У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять неизвестные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский. Он отметил, что видит шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой.

Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском

Футбол Воронежский футболист Андрей Егорычев забил первый гол в Премьер-лиге Воспитанник СДЮСШОР-15 Андрей Егорычев забил первый гол на уровне Премьер-лиги в составе футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) в воскресенье, 21 апреля.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Общество Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».

Происшествия В Волгограде задержали вандала, устроившего погром у Мамаева кургана Полицейские патрульно-постовой службы задержали мужчину, рано утром разбивавшего фонари у подножия Мамаева кургана.

Политика Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.

Политика Порошенко победил Зеленского за границей Действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует на выборах главы государства в зарубежном избирательном округе.

Происшествия Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.

Политика Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления шоумену и лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому с избранием на пост главы государства.

Происшествия Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста 8 апреля все трое были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, несмотря на то что за несколько дней до этого Мещанский районный продлил срок домашнего ареста.

Здоровье Поставьте свечку за деда: мануальный терапевт удивил пациента своим подходом к лечению Специалист списал все проблемы на проступки предков, посоветовал сходить поставить свечку в храм и назначил лечение «Гербалайфом».

Единоборства Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.

Экономика Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.

Армия и оружие Сирийские суточные проплыли мимо моряков Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.

Политика Лавров высказался о новой провокации в Керченском проливе Сергей Лавров предположил, что новая провокация в Керченском проливе снова может обернуться санкциями.

Политика Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.