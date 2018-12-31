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Медведев увеличил срок пребывания в России для жителей Донбасса

Происшествия Происшествия Путин прибыл в Магнитогорск после взрыва в доме Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где ранним утром 31 декабря произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия Происшествия Судьба 68 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске Судьба 68 человек остается неизвестной после взрыва в жилом доме Магнитогорска, сообщили в пресс-службе МЧС.

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Происшествия Происшествия Семь детей могут находиться под завалами дома в Магнитогорске Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на оперативном совещании на месте трагедии сообщил, что семь детей могут находиться под завалами многоквартирного жилого дома, нет информации о местонахождении 35 человек, передает ТАСС.

Происшествия Происшествия Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar арестован Мещанский районный суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar.

Происшествия Происшествия ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже

Происшествия Происшествия Момент взрыва в жилом доме в Магнитогорске попал на видео Опубликовано видео момента взрыва в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске.

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Происшествия Происшествия В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Политика Политика Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.

Происшествия Происшествия Губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске.

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