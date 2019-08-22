Энергетика
Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на биржеРБК 08:45
Документ опубликован на портале правовой информации. В соответствии с постановлении объем реализации природного газа «Газпромом» и его дочерними компаниями на бирже увеличен с 17,5 млрд куб. м до 25 млрд куб. м в год.
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В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения двум полицейским, обвиняемым в изнасиловании по предварительному сговору 22-летней девушки.
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Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
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Политика
Вашингтон назвал условие возвращения России в G8
Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
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Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
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Футбол
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Политика
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.
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Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
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Путин прибыл во дворец президента Финляндии
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Обновлено вчера в 12:36
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Общество
Мэрия Москвы не согласовала акции протеста 31 августа
Обновлено в 08:53
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:31
Гаджеты
Удивительно, но Nokia обновит до Android 10 почти все свои смартфоны, включая сверхбюджетный Nokia 1
Бренд Nokia является, наверное, единственным (не считая, конечно, Google), который перевёл на Android Pie почти все свои смартфоны (кроме одной модели), учитывая даже те, которые вышли два года назад.
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Пушков считает противоправными условия для возвращения России в G8
Алексей Пушков, член Совета Федерации, считает выдвижение требований для возвращения Российской Федерации в «Большую восьмерку» плохой политикой.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Число жертв удара молнии в польских Татрах достигло пяти
В Западных Татрах в Словакии от удара молнии погиб один турист, двое человек получили ранения.
Обновлено в 16:16
Гаджеты
Марка Mi Mix больше не принадлежит Xiaomi
Китайская компания Xiaomi не сможет больше выпускать смартфоны под торговой маркой Mix. Об этом пишет RNS со ссылкой на инсайдера.
Обновлено в 04:00
Фигурное катание
В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора
Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
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В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 19 августа в 01:12
Футбол
«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды
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Происшествия
Суд не продлил арест счетов Абызова
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Хоккей
«Металлург» разгромил «Сибирь» в матче мемориала Ромазана
Магнитогорский "Металлург" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче предсезонного хоккейного турнира памяти Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске.
Обновлено в 12:40
Футбол
ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения
«С днём рождения настоящего героя российской команды Чемпионата мира 2018», говорится в записи.
Обновлено в 07:59
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Происшествия
В Петербурге возросла площадь пожара в складском здании
Площадь пожара в административно-складском здании в Санкт-Петербурге увеличилось до 2 тысяч квадратных метров, рухнули перекрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:44