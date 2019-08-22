Энергетика

Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на биржеРБК 08:45

Документ опубликован на портале правовой информации. В соответствии с постановлении объем реализации природного газа «Газпромом» и его дочерними компаниями на бирже увеличен с 17,5 млрд куб. м до 25 млрд куб. м в год.
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