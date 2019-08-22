Энергетика
Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на биржеРБК вчера в 08:45
Документ опубликован на портале правовой информации. В соответствии с постановлении объем реализации природного газа «Газпромом» и его дочерними компаниями на бирже увеличен с 17,5 млрд куб. м до 25 млрд куб. м в год.
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Газпрому на 40% увеличили квоту продаж газа через биржу
Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:20
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Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
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Армия и оружие
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Представители ЗВО заявили, что в ходе недавних учений, прошедших на астраханском военном полигоне, расчеты ЗРК С-400 подбили 8 мишеней, которые летели со скоростью свыше 2 тысяч километров в час.
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Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 05:05
Экономика
Новый прожиточный минимум установили в России
Минтруд установил в России новый прожиточный минимум на душу населения во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
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Авто
Названа цена Aurus Senat Sedan в базовой комплектации
Ранее Министерство промышленности и торговли России заявило, что розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
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Минск и Москва могут парафировать программу по интеграции в сентябре
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск и Москва могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре.
Обновлено в 07:19
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
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Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Ранее ряд СМИ сообщил, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга.
Обновлено в 06:56
Общество
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Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.
Обновлено в 03:15
Экономика
Группа ГАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю
"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
Обновлено в 05:21
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Экономика
Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов
В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 07:18
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено 21 августа в 14:02
Здоровье
На Дону из-за дефицита йода количество больных увеличилось на 21,5%
Из-за плохого питания и дефицита йода среди жителей Ростовской области увеличилось количество болезней эндокринного характера.
Обновлено в 03:31
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Экранизация романа «Метро 2033» писателя Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году.
Обновлено в 05:50
Происшествия
У архангельских медиков не нашли проблем со здоровьем после ЧП на полигоне
Обследование архангельских медиков, помогавших в ликвидации последствий ЧП в Неноксе, не выявило у них проблем со здоровьем.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Дания и Гренландия усиливают сотрудничество в оборонной сфере
Дания намерена усилить сотрудничество с Гренландией в сфере обороны и кризисных ситуаций.
Обновлено в 07:24
Общество
Сокращение рабочей недели поддерживает почти половина россиян
Почти половина россиян поддерживает инициативу по сокращению рабочей недели, сообщает портал по поиску работы SuperJob.
Обновлено в 04:43
Гаджеты
Redmi показал на официальном тизере смартфон Redmi Note 8 Pro
Еще смартфон будет оснащен модулем NFC, пишет «Астера», отмечая, что его появление ожидается и в модели Redmi Note 8. Сканер отпечатков пальцев в устройствах расположат на задней панели в блоке для основной камеры.
Обновлено 21 августа в 11:37
Политика
Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Из-за массовой драки с цыганами в кемеровское село приехал ОМОН
Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган и местных жителей.
Обновлено вчера в 03:29
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава Российской Федерации Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 07:09
Политика
Кравчук рассказал о датах завершения конфликта в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук высказался о будущем конфликта в Донбассе. об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:35
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Кино
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Футболист Антон Миранчук заявил, что хочет уехать из России
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