Энергетика

Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на биржеРБК 08:45

Документ опубликован на портале правовой информации. В соответствии с постановлении объем реализации природного газа «Газпромом» и его дочерними компаниями на бирже увеличен с 17,5 млрд куб. м до 25 млрд куб. м в год.
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Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже

РБК08:45

«Газпрому» разрешили продавать на бирже до 25 миллиардов кубов газа в год

РИА Новости08:10

Лимит продаж газа «Газпрома» на бирже вырастет до 25 млрд куб м в год

Финмаркет02:21

Медведев утвердил рост норматива продажи газа «Газпромом» на бирже до 25 млрд куб. м в год

ТАСС07:59

Газпрому на 40% увеличили квоту продаж газа через биржу

Агентство нефтегазовой информации01:20

Правительство на 40% увеличило «Газпрому» квоту продаж газа через биржу

Ведомостивчера в 17:24
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Происшествия

На Урале полицейских задержали за групповое изнасилование

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Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО в I полугодии снизилась на 38%

Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,4 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов.
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Происшествия

Горящий склад в Петербурге тушат более ста пожарных

На месте пожара находятся 153 К ликвидации пожара привлечено 34 единицы техники и 153 человека личного состава, в том числе от МЧС — 28 единиц техники и 134 человека личного состава.
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Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
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Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Обновлено в 04:30
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В Самаре создали единый колл-центр для записи на прием к врачу

С 1 сентября работу контакт-центра планируют распространить на 16 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Самаре.
Обновлено в 08:26
Политика

Над Донецком подняли флаги России

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Энергетика

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Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Политика

Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Космос

Россия впервые запустила в космос робота «Федора»

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

СК и МАК завершили работу на месте аварийной посадки А321

СК России и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолёта Airbus А321 в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний».
Обновлено в 08:38
Политика

В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8

Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» (G8, «Большая восьмерка») за счет присоединения к G7 России до выполнения ею ряда условий, заявил Reuters высокопоставленный источник в структурах ЕС.
Обновлено в 06:21
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
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Политика

Депутаты непризнанного Косова проголосовали за роспуск парламента

Парламент непризнанного Косова на экстренном заседании в четверг проголосовал за самороспуск.
Обновлено в 05:07
Происшествия

На улице Савушкина задержали виновника ДТП с пострадавшим ребенком

Предполагаемого виновника ДТП задержали сотрудники Росгвардии— мужчину повалили на землю, он кричал и пытался вырваться.
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет

Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.
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Кино

Фильм «Доктор Сон» по роману Стивена Кинга получил рейтинг R

Хоррор «Доктор Сон», снятый по роману Стивена Кинга, получил рейтинг R (17+). Об этом сообщил режиссер фильма Майк Флэнаган.
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Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено в 04:51
Происшествия

Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке

Обновлено в 07:05
Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией

Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Общество

Исследователи рассказали о повреждениях «Титаника»

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника". Об этом сообщается на сайте Atlantic Productions.
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Единоборства

Менеджер рассказал, сколько Нурмагомедов заработает за бой с Порье

Менеджер Ризван Магомедов, который представляет интересы российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, рассказал о финансовой стороне его предстоящего поединка с Дастином Порье.
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В Москве нашли советский самодельный автомобиль «Юна»

Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости педикулезом в Карелии

В прошлом году было зарегистрировано 745 случаев педикулеза (в том числе среди детей до 17 лет – 575 случаев), сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 05:56
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Адвокат сообщила об окончании расследования дела братьев Магомедовых

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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
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К съёмкам второго сезона «Мандалорца» приступят ещё до выхода первого

Обновлено в 08:17
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