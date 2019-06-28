Общество
Утвержден список животных, запрещенных к содержанию в РФРоссийская газета 03:55
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, опубликованное на официальном сайте правительства, со списком животных, которых гражданам нельзя содержать у себя в силу их опасности для владельцев, или чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья вплоть до гибели.
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Экономика
Акционеры банка «Восточный» сформировали совет директоров
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Технологии
Япония представила облик подводной лодки будущего
Как сообщает Popular Mechanics, японская компания Mitsubishi Heavy Industries представила вероятный дизайн подводной лодки будущего.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 09:54
Транспорт
Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
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Президент России Владимир Путин в кулуарах G20 переговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Энергетика
«Грязная» нефть испортила на Мозырском НПЗ оборудование на $20 млн
Нефть, загрязненная едким дихлорэтаном, испортила на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оборудование стоимостью $20 млн, оно вышло из строя и было остановлено, заявил в парламенте вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено в 05:26
Экономика
Крым потерял 2,5 трлн рублей, будучи в составе Украины
Сумма упущенных выгод Крыма за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей.
Обновлено в 05:10
Спорт
Россия обыграла Австралию в Лиге наций
Российские волейболисты обыграли австралийских в стартовом матче волейбольной Лиги наций, который начался сегодня в Брисбене.
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Общество
Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии
Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
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Футбол
Виталий Кафанов: Сергей Песьяков готов быть лидером
Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов дал интервью для Sportbox.ru .
Обновлено в 03:53
Здоровье
Как снизить риск появления рака груди, рассказали онкологи
Обновлено в 07:34
Общество
Росрыболовство заявило о нормальном самочувствии освобожденных косаток
Косатки и белухи, выпущенные накануне из «китовой тюрьмы» в Охотское море, чувствуют себя нормально.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов
Сегодня же возле своего дома был задержан член Либертарианской партии России Павел Сайгин, которого увезли в Замоскворецкий суд.
Обновлено в 07:32
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте
Единственный активный российский пилот "Формулы-1" – Даниил Квят из Toro Rosso показал 12 результат, опередив своего напарника по команде Александера Албона.
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
Минобороны России рассекретило архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова.
Обновлено в 03:17
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В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
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Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super показалась на фото
Что до партнерских вариантов GeForce RTX 20 Super с заводским разгоном и нестандартными системами охлаждения, то их дебют запланирован на 9 июля.
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Политика
Топилин объяснил снижение рождаемости на Северном Кавказе
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил, что снижение рождаемости на Северном Кавказе может быть связано с изменением менталитета.
Обновлено в 07:11
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«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Авто
Китайский пикап JAC T6 появится в России в сентябре
По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48