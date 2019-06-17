Экономика
Медведев утвердил создание территории опережающего развития «Бурятия»РБК 09:38
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается на сайте кабмина. Она будет располагаться на территориях Кабанского и Кяхтинского районов Бурятии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:39, Вашингтон
Технологии
В 2018 году 17% россиян оплачивали покупки только наличными
В России в 2018 году 17% граждан оплачивали покупки исключительно наличными, свидетельствуют данные исследования платежной системы MasterCard.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Происшествия
На границе Китая и КНДР произошло землетрясение
Обновлено в 12:03
Экономика
Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедности
Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в стране к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».
Обновлено в 11:53
Происшествия
Турбулентность встряхнула Боинг, летевший в Базель
Боинг 737-300, летевший из Косово в Базель, попал в такую сильную зону турбулентности, что из рук стюардессы вырвало тележку с едой и ударило о потолок, после чего тележка упала на испуганных пассажиров.
Обновлено в 10:48
Политика
Проект правил изоляции Рунета обнародовал Роскомнадзор
Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах».
Обновлено в 12:57
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке
Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.
Обновлено в 11:26
Политика
Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:53
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Происшествия
Врачи НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова
Обновлено в 13:38
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Кино
Кинокомикс «Джокер» получит взрослый рейтинг
Предстоящий кинокомикс "Джокер", главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс получит возрастной рейтинг R. Об этом 17 июня фанатам на своей Instagram-странице сообщил режиссёр Тодд Филлипс. https: / / www.instagram.com / p / ByxyjxZJ0VV / Это означает, что в США киносеансы свободно смогут посетить зрители, которым уже исполнилось 17 лет.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Суд освободил журналиста Рудникова от реального срока
Суд переквалифицировал обвинение для бывшего главного редактора оппозиционной газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и экс-замполпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Дацышина на ст. 330 УК РФ (самоуправство), которая не предусматривает реального лишения свободы.
Обновлено в 08:44
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Наука
Физики рассказали, как приготовить идеальные блины
Физики выяснили, что для выполнения идеального блина необходимо налить тесто в центр сковороды, затем наклонить ее примерно на десять градусов и подождать, пока тесто не достигнет края.
Обновлено в 11:27
Общество
Телеведущий Киселев выплатит архитектору 2,5 миллиона рублей
Обновлено в 10:49
Религия
РПЦ выселяет музей имени Андрея Рублева из Спасо-Андроникова монастыря
Церковь настаивает на полной передаче Спасо-Андроникова монастыря, делить территорию, выделить часть зданий под экспозицию там не хотят, об этом «Эху» рассказала ученый секретарь музея Наталья Комашко.
Обновлено в 08:00
Здоровье
Любимов открыл ФАП в Старожилове
Губернатор Николай Любимов открыл новый фельдшерско-акушерский пункт в рабочем поселке Старожилово.
Обновлено в 09:28
Политика
ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение рейтинга Путина
ВЦИОМ по результатам последнего исследования сообщил о снижении рейтинга президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:53
Политика
У Порошенко ответили на удары в спину со стороны Гройсмана — Онищенко
Беглый депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко уверен, что окрики Геращенко уже не остановят процесс предательства вчерашних соратников Порошенко У Порошенко ответили на вчерашние удары в спину со стороны Гройсмана.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
МИД России призвал наказать виновных в ракетном ударе по госпиталю в Сирии
Москва решительно осуждает ракетный удар по госпиталю на северо-западе Сирии и призывает наказать виновных.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Командование ВСУ опровергло слухи о занятии позиций в Донецке
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-офицер 24-й бригады ВСУ Назар Ильницкий заявил, что украинские силовики закрепились на окраине Донецка, в 250−100 метрах от границы города.
Обновлено в 05:35