Экономика

Медведев утвердил создание территории опережающего развития «Бурятия»РБК 09:38

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается на сайте кабмина. Она будет располагаться на территориях Кабанского и Кяхтинского районов Бурятии.
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Медведев утвердил создание территории опережающего развития «Бурятия»

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
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