Медведев утвердил создание территории опережающего развития «Бурятия»РБК 09:38

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается на сайте кабмина. Она будет располагаться на территориях Кабанского и Кяхтинского районов Бурятии.

Общество «Аэровокзал Южно-Сахалинск» признал необходимость перепроектировки из-за корейского металла АО "Аэровокзал Южно-Сахалинска", выступающее заказчиком строительства нового пассажирского терминала, уверено, что на стройке нет никаких серьезных проблем и нарушений, а ввод объекта в эксплуатацию не вызовет никаких затруднений.

Армия и оружие Польский корабль получил пробоину на учениях в Балтийском море Польский десантный корабль Gniezno получил пробоину во время учений в Балтийском море у побережья Литвы.

Шоу-бизнес Собчак поссорилась с Бондарчук из-за фото с Богомоловым Издание поместило на обложку фото Собчак с режиссером Константином Богомоловым, не спросив разрешения.

Общество Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда о присуждении автору статьи о его вилле в Крыму Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей.

Происшествия В Ижевске полицейский получил семь лет за подброс наркотиков Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Технологии В работе WhatsApp произошел сбой Пользователи WhatsApp из разных стран мира сообщили о сбое в работе мессенджера.

Происшествия В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Пассажиров и экипаж рейса 403 сообщением Якутск - Зырянка авиакомпании "Якутия" эвакуировали из-за неисправности самолета Ан-24.

Происшествия Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.

Здоровье Едим за копейки. Как питаться вкусно и полезно при ограниченном бюджете? На самом деле, рациональное питание экономит время и деньги, поскольку здоровые блюда не предполагают сложных рецептов, длительной термической обработки (а значит, продолжительного стояния у плиты) и среди них нет дорогостоящих деликатесов, которые «съедают» бюджет.

Общество Элтон Джон встретится с Макроном Президент Франции Эммануэль Макрон вручит певцу Элтону Джону орден Почетного легиона. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

Политика В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.

Политика СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Происшествия Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.

Финансы Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда «В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.

Политика Зеленский считает необходимым расширить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Политика Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.

Экономика Аукционный дом Sotheby’s продали за $3,7 млрд Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.

Общество В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье» Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.