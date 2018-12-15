Экономика
Медведев утвердил создание новой ТОСЭР в городе Дагестанские Огни
Медведев утвердил создание новой ТОСЭР в городе Дагестанские ОгниREGNUM00:36
Новая территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Дагестане позволит создать более 850 рабочих мест, следует из опубликованного на сайте правительства РФ постановления, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым.
REGNUM00:36
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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским (ФОТО, СТЕНОГРАММА)
Ивановская газета (г. Иваново)вчера в 06:39
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Экономика
ЦБ в прогнозе до 2021 года ожидает сохранения антироссийских санкций
Центробанк в базовом прогнозе до 2021 года предполагает сохранение западных санкций в отношении России.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых
Легализации самозанятых мог бы способствовать мораторий на поведение проверок их деятельности контролирующими органами, заявил заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов в субботу.
Обновлено в 03:47
Экономика
У импортеров возникли проблемы со ввозом алкоголя перед Новым годом
Импортеры алкоголя столкнулись с недостатком акцизных марок, а следовательно, и с невозможностью ввезти необходимое количество спиртного в Россию.
Обновлено вчера в 14:28
Финансы
ВТБ намерен увеличить ставки по ипотеке
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ вынуждает банки пересматривать условия по низкомаржинальным продуктам, например, ВТБ планирует увеличить ставки по ипотеке, по депозитам и остальным кредитам будет принимать решение с учётом действий других игроков, сообщили РИА Новости в пресс-службе госбанка.
Обновлено вчера в 09:44
Экономика
Силуанов: Россия не обещала Белоруссии компенсаций за налоговый маневр
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ не давала каких-либо обещаний Белоруссии по выплате компенсаций из-за изменения налогового законодательства в России.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
Минприроды прогнозирует дефицит алмазов в России
Обновлено вчера в 10:15
Экономика
Минсельхоз: российские томаты по стоимости сравнялись с импортными
Цены на российские томаты выровнялись по отношению к среднеконтрактным ценам на продукцию, импортируемую из стран дальнего зарубежья.
Обновлено вчера в 13:55
Финансы
Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным
Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
Опубликован закон о бюджете Украины на 2019 год
В официальном издании Верховной рады "Голос Украины" опубликован закон № 2629-VIII, который устанавливает бюджет страны на 2019 год.
Обновлено в 02:58
Экономика
Набиуллина прокомментировала гипотетическую продажу Альфа-банка
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала возможную продажу частного Альфа-банка государственному банку.
Обновлено вчера в 08:26
Экономика
Сбербанк открыл ретейлеру «Лента» кредитную линию на 5 млрд рублей
Сбербанк открыл ретейлеру "Лента" невозобновляемую кредитную линию с лимитом в 5 млрд рублей, говорится в материалах "Ленты".
Обновлено вчера в 12:05
Экономика
Мадуро предложил использовать криптовалюту Petro в расчетах стран АЛБА
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил использовать венесуэльскую криптовалюту Petro для взаимных расчетов стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).
Обновлено вчера в 13:48
Экономика
Явлинский заявил о грядущих 20 годах стагнации российской экономики
Длительная стагнация российской экономики создает десять угроз для благосостояния страны, считает лидер федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
Обновлено в 04:17
Экономика
В 2019 году «Укрзализныця» дважды повысит тарифы
Согласно финансовому плану компании «Укрзализныця» на 2019 год, тариф на пассажирские перевозки будет повышен дважды, сообщило 14 декабря информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено вчера в 10:39
Экономика
Биткоин не сразу стал мыльным пузырем
Мыльный пузырь криптовалют, последовавший за пузырем на жилищном рынке и пузырем на рынке технологий, стал третьим менее чем за 20 лет.
Обновлено вчера в 08:17