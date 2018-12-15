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Финансы Финансы ЦБ в прогнозе до 2021 года ожидает сохранения антироссийских санкций Центробанк в базовом прогнозе до 2021 года предполагает сохранение западных санкций в отношении России.

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Экономика Экономика Силуанов: Россия не обещала Белоруссии компенсаций за налоговый маневр Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ не давала каких-либо обещаний Белоруссии по выплате компенсаций из-за изменения налогового законодательства в России.

Экономика Экономика Минсельхоз: российские томаты по стоимости сравнялись с импортными Цены на российские томаты выровнялись по отношению к среднеконтрактным ценам на продукцию, импортируемую из стран дальнего зарубежья.

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Финансы Финансы Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.

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Энергетика Энергетика «Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию

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Экономика Экономика «Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства «Аэрофлот» выиграл открытый конкурс специального летного отряда «Россия» на перевозку должностных лиц России и официальных делегаций в 2019 году.

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Финансы Финансы Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.

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