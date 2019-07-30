с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Футбол СМИ узнали о желании английского клуба купить Чалова у ЦСКА за €15 млн По информации издания, клуб АПЛ «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке футболиста и готов заплатить за его переход €15 млн.

Политика Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma Украинский суд арестовал российский танкер Neyma, а также документы, которые были изъяты на нем в ходе обысков 25 июля.

Кино Машков рассказал о возможном возвращении в кино Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.

Общество Систему закупок социального питания могут изменить Поправку предлагается внести в Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Экономика В рамках проекта по борьбе с бедностью регионы получат 7 млрд рублей Регионы, которые вошли в пилотный проект по борьбе с бедностью, получат в 2020 году 7 млрд рублей.

Политика Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.

Политика Валерий Лимаренко доложил Путину о темпах развития Сахалина Для решения квартирного вопроса власти Сахалинской области, доложил Лимаренко, приняли решение увеличить объемы жилищного строительства вдвое.

Политика На Украине оценили затраты на создание русскоязычного телеканала Создание государственного всемирного русскоязычного телеканала обойдется Украине в два миллиарда долларов, или 50 миллиардов гривен, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Происшествия 14 человек отравились неизвестным газом в Подмосковье ЧП случилось в Подмосковном поселке Ленинские горки. Сообщается, что все 14 человек отравились неизвестным газом.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Кино Джейсон Момоа отомстит за убийство жены Актёру досталась роль мужчины, который поклялся отомстить виновным в смерти его жены.

Хоккей «Вегас» обменял Никиту Гусева в «Нью-Джерси» Взамен «Вегас» получил право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2021 года и право выбора в третьем раунде драфта 2021 года.

Экономика Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.

Происшествия Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.

Музыка Кэти Перри признана виновной в плагиате Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.

Здоровье Брянский губернатор велел уволить главврача Стародубской больницы Брянский губернатор Александр Богомаз велел уволить главного врача Стародубской районной больницы.

Культура Умер народный художник Валерий Кокурин "30 июля 2019 года ушел из жизни народный художник Российской Федерации, член Союза художников России Кокурин Валерий Григорьевич", — говорится в сообщении.

Политика Депутат предложила бомбить горящую тайгу в Сибири Депутат Заксобрания Алтайского края от ЛДПР Евгения Боровикова предложила потушить лесные пожары в Сибири, сбросив на тайгу бомбу.